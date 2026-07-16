Polygon yöneticisi: "Stripe-PayPal anlaşması blok zinciri geçişini hızlandırır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polygon yöneticisi: "Stripe-PayPal anlaşması blok zinciri geçişini hızlandırır"

Polygon yöneticisi: "Stripe-PayPal anlaşması blok zinciri geçişini hızlandırır"
16.07.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stripe-PayPal satın alımı blok zinciri ödemelerini hızlandırabilir mi sorusu tartışılıyor. Polygon yöneticisi gelişme hakkında iyimserken, analistler temkinli bir tutum sergiliyor.

Polygon Labs'ın iş geliştirme küresel başkanı Aishwary Gupta, önümüzdeki birkaç yıl içinde paranın büyük bölümünün bir biçimde Blockchain üzerinde yaşayıp hareket edeceğini düşündüğünü belirterek böyle bir adımın bu geçişi hızlandıracağını söyledi. Uluslararası bir haber ajansının aktardığına göre Stripe ve Advent, PayPal'ı 53 milyar dolara satın almak için teklif sundu. Her iki şirket de son yıllarda stablecoin girişimlerini genişletti.

Stripe, aralarında Visa, Mastercard ve BlackRock'ın da bulunduğu 140'tan fazla şirketin Open USD stablecoinini çıkarmak için katıldığı oluşumda yer alıyor. Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Open USD, rezerv getirisinin neredeyse tamamını dağıtıcılara yönlendiren ve kendisine küçük bir yönetim ücreti bırakan geçişli bir model üzerine kurulu. Analistlere göre bu model, Circle'ın USDC'si ve PayPal'ın PYUSD'si için rekabet baskısı yaratabilir. PayPal, 2023'te kendi dolar destekli stablecoinini çıkaran ilk büyük finansal teknoloji şirketi olmuştu ve bu ay PYUSD'nin Polygon üzerinde ihraç edilebileceğini açıklamıştı.

"İKİ ŞİRKETİN BİRLEŞİMİNİ DEV BİR MAKİNE OLACAK"

Gupta'ya göre Stripe satıcı derinliği ve kripto ivmesi, PayPal ise yüz milyonlarca kullanıcı ve stablecoin çalışmaları getiriyor. Yönetici, ikisi bir araya geldiğinde ciddi bir küresel hacmi işleyebilecek bir makine ortaya çıkacağını söyledi.

William Blair analistleri ise anlaşmanın etkisi konusunda daha temkinli bir görüş sundu ve böyle bir anlaşmanın mantığını tam görmediklerini belirtti. Analistlere göre birleşik bir yapının daha fazla stablecoin ağırlığı olabilir, ancak PayPal'ın stablecoini USDC'nin piyasa değerinin yalnızca yüzde 4'ü kadar. William Blair, Stripe'ın stablecoin altyapısı Bridge'i ilginç bulduklarını ancak Stripe'ın stablecoin hedeflerini ilerletmek için PayPal'ı satın almak zorunda olmadığını vurguladı.

PAYPAL HİSSESİ YAKLAŞIK YÜZDE 17 YÜKSELDİ

Sektör verilerine göre dünyanın en büyük ikinci stablecoini USDC'nin arzı 70 milyar doların üzerinde, PYUSD'nin piyasa değeri ise 2,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, birleşmenin stablecoin tarafındaki katkısının sınırlı kalabileceği yönündeki temkinli görüşü besliyor.

Stripe daha önce de PayPal'ı satın almaya ilgi göstermişti. O dönem Mizuho analistleri, büyük ölçüde işletmeler arası ödeme sağlayıcısı olarak görülen Stripe'ın, eşler arası ödeme ağı Venmo'nun da sahibi olan PayPal'ı alarak ölçekli bir bireysel iş kazanacağını belirtmişti. PayPal hisseleri, teklif haberiyle gün içinde yaklaşık yüzde 17 yükselerek 55,52 dolardan kapandı. Bazı analistler, hissenin yaklaşık 10 kat kazanç çarpanıyla göreli olarak düşük değerlendiğine ve diğer teknoloji hisselerinin gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polygon yöneticisi: 'Stripe-PayPal anlaşması blok zinciri geçişini hızlandırır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı
Konya’da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı Konya'da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı
Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ hala kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ hala kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde
Eda Ece depremzedelere yönelik sözleri için özür diledi: Hayatımın hatası, lütfen affedin Eda Ece depremzedelere yönelik sözleri için özür diledi: Hayatımın hatası, lütfen affedin
Haluk Levent’in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda Haluk Levent'in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
Mersin’de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:57
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
12:52
Naci Görür’den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
12:21
İran Devrim Muhafızları: Ürdün’deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
12:04
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı Burnunu ısırıp kopardı
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 14:59:40. #7.13#
SON DAKİKA: Polygon yöneticisi: "Stripe-PayPal anlaşması blok zinciri geçişini hızlandırır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.