Polymarket düzenleyici baskılarına rağmen büyümeyi sürdürüyor - Son Dakika
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Polymarket düzenleyici baskılarına rağmen büyümeyi sürdürüyor

Polymarket düzenleyici baskılarına rağmen büyümeyi sürdürüyor

Blockchain tabanlı tahmin piyasası Polymarket, ABD seçimlerinin ardından aktif kullanıcı sayısını yüzde 91 artırarak 450 bine yükseltti. Platform, Super Bowl ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi spor etkinliklerine yönelik genişlemesini sürdürürken düzenleyici incelemeler ve olası token lansmanı spekülasyonları gündemdeki yerini koruyor.

07.02.2025 15:37
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Polymarket'in yükseliş grafiği politik tahminlerin dışındaki alanlarda da başarılı olduğunu gösteriyor. Platform, işlem hacminin Kasım ayındaki 2,6 milyar dolar zirvesinden düşüş göstermesine rağmen spor etkinliklerine açılım yaparak sektör genişlemesinde önemli kazanımlar elde ediyor.

Politik Tahminlerden Sonra Polymarket Spor Etkinliklerine Genişliyor

Polymarket'in aktif kullanıcı sayısı, Ekim 2024'te 235 bin seviyesinden Ocak 2025'te 450 bin seviyesine ulaştı. Bu artış, platformun politik tahmin piyasalarının ötesinde bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Platform, seçim döneminde 500 milyon dolara çıkan açık pozisyonların 100 milyon dolar seviyesinde istikrar kazanmasıyla birlikte, spor tahminleri alanında yeni stratejiler geliştiriyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) platform hakkındaki soruşturması ve Coinbase'e gönderilen müşteri bilgileri celbi, sektördeki düzenleyici denetimi vurguluyor. Bu gelişmeler, özellikle olası bir token lansmanı konusundaki spekülasyonlarla birlikte platformun geleceğini etkileyebilir.

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