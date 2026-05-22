Polymarket Japonya pazarına giriş için ilk adımı attı

22.05.2026 16:30
Polymarket Japonya'da faaliyet izni almak üzere yerel temsilci atadı ve 2030'a kadar düzenleyici onay almayı hedefliyor. Bu hamle, şirketin ABD pazarına dönüşü ve birden çok ülkede artan denetimle aynı döneme denk geldi.

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Polymarket, Japonya'yı önemli bir büyüme fırsatı olarak değerlendiriyor ve düzenleyici onayı 2030'a kadar almayı planlıyor.

Daha önce Jupiter'in Japonya başkanlığını yürüten Mike Eidlin, Polymarket'in ülkedeki çalışmalarını yönetmek üzere göreve getirildi. Atamayla birlikte resmi süreç için ön hazırlık aşaması başladı.

Şirketin resmi sitesi şu anda Japonya'yı, "düzenleyici gereklilikler ve uluslararası yaptırımlara uyum" gerekçesiyle kullanıcı erişiminin engellendiği kısıtlı bölgeler listesinde tutuyor.

Japon Ceza Kanunu kapsamında kumar alışkanlığı edinen kişiler üç yıla kadar hapis cezasıyla, kumar işletmek ise üç ay ile beş yıl arasında hapisle karşı karşıya kalabiliyor. Kamu kurumlarının düzenlediği piyangolar ve devlet onaylı at yarışları istisna tutuluyor. Pachinko sektörü ise atari salonu pinball makineleri ve jeton değişim sistemleri üzerinden yıllardır yasal gri alanda faaliyet gösteriyor.

KALSHİ İLE HACİM FARKI BÜYÜMEYİ ZORLUYOR

Aylık işlem hacmi verilerine göre Polymarket nisan ayında 9 milyar dolarlık hacim kaydetti. Mart ayındaki 10,57 milyar dolarlık hacim sonrasında gelen geri çekilme, geçen yıl ağustostan bu yana ilk aylık düşüş oldu. Rakip Kalshi'nin aylık hacmi ise aynı dönemde 13 milyar dolardan 14,81 milyar dolara çıktı.

Borsa, federal düzenlemeli türev platformu QCEX'in satın alımıyla ABD pazarına döndü ve Polymarket US adı altında sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Şirket, ana borsayı ülkeye geri getirmek için ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) ile görüşmelerini sürdürüyor.

DÜZENLEYİCİ DENETİM KÜRESEL DÜZEYE TAŞINIYOR

ABD'de bölgesel düzenleyiciler şirketin spor temalı etkinlik sözleşmelerini yasadışı kumar olarak değerlendirerek eyalet düzeyinde yaptırım kararları açıkladı. CFTC ve Adalet Bakanlığı, bu hafta tahmin piyasalarını yasaklayan yeni bir yasa imzalayan Minnesota'ya dava açtı.

Güney Kore'nin medya denetim kurumu Yayın Standartları Komisyonu, Polymarket'in platformda yasadışı kumar içeriği barındırıp barındırmadığını inceliyor. Hindistan ise platforma erişimi engelledi ve rakip Kalshi'ye yönelik erişim engelini cuma günü devreye almaya hazırlanıyor.

