Polymarket kullanıcılarının yüzde 67'si zararda
Polymarket kullanıcılarının yüzde 67'si zararda

Polymarket kullanıcılarının yüzde 67'si zararda
27.04.2026 14:08
Yale Üniversitesi ve Londra İşletme Okulu'nun araştırmacılarının hazırladığı yeni çalışma, tahmin piyasalarındaki fiyat keşfinin küçük bir uzman azınlık tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu. Hesapların yüzde 3,5'i toplam kazancın yüzde 30'undan fazlasını alırken katılımcıların yüzde 67'si tüm kayıpları üstleniyor.

Araştırmacılar, 2023-2025 yılları arasındaki Polymarket işlemlerini temel aldı ve her hesabın geçmiş işlemlerini 10.000 kez rastgele simüle eden bir yöntem kullandı. Bulgulara göre hesapların yüzde 3,5'lik dilimi Polymarket gibi platformlardaki fiyat keşfinin büyük bölümünü gerçekleştiriyor.

Bilgili azınlık, piyasa yapıcılar ve yetenekli alıcılardan oluşuyor. Bu grup platformdaki toplam kazancın yüzde 30'undan fazlasını paylaşıyor; piyasa yapıcı hesaplar ortalama 11.830 dolar kazandı. Kâr eden hesapların yüzde 29'unu oluşturan "şanslı kazananlar" ise geri kalan kâra ortak oluyor.

"Geri kalan çoğunluk doğruluk üretmiyor; tam tersine onu finanse ediyor. İşlemleri hacmin büyük bölümünü oluşturuyor, ancak bilginin çok azını taşıyor. Kayıpları bilgili azınlığın kârına dönüşüyor" diyen araştırmacılar, tahmin piyasası doğruluğunun kalabalığın değil bilgili bir azınlığın bilgeliğini yansıttığı sonucuna varıyor.

AYLIK 15 MİLYAR DOLAR HACİM, ARTAN DÜZENLEYİCİ BASKI

Tahmin piyasaları geçen yıl kripto ekosisteminin en hızlı büyüyen kullanım alanlarından biri haline geldi; aylık işlem hacmi 15 milyar doları geçti. Spordan seçimlere, finansal sonuçlardan kültürel olaylara uzanan bu büyüme beraberinde artan düzenleyici ilgiyi de getirdi. Araştırmacılar, içeriden ticaretin bu platformlar için "özellikle ciddi bir sorun" oluşturduğuna dikkat çekiyor. Kullanıcıların büyük bölümünün anonim olması ve sözleşmelerin dar kapsamlı tanımlanması, tahmin piyasalarını özel bilgiyle işlem yapmak için cazip bir ortama dönüştürüyor.

Nisan ayında yayımlanan ayrı bir çalışmada ise kripto analisti Andrey Sergeenkov, Polymarket kullanıcılarının yalnızca yüzde 0,015'inin asıl işinden vazgeçmeyi düşündürecek düzeyde tutarlı kâr elde ettiğini ortaya koymuştu. Bu oran, Nisan 2024 ile 1 Nisan 2026 arasında art arda dört ay boyunca 5.000 dolar veya üzerinde kâr eden kullanıcı sayısına dayanıyor.

