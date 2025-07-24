Ripple kurucusu milyonlarca XRP\'yi transfer etti

Zincir üstü analiz uzmanları tarafından yapılan detaylı incelemeler, kripto para piyasasındaki büyük varlık sahiplerinin hareketlerini gözler önüne seriyor. Chris Larsen'in son dönemde gerçekleştirdiği token hareketleri, araştırmacılar tarafından detaylı şekilde takip ediliyor. XRP'nin rekor seviyelere yaklaştığı dönemde yapılan bu transferler, kurucuların varlık yönetim stratejileri hakkında önemli ipuçları veriyor.

Chris Larsen 9 Milyar Dolarlık XRP Varlığını Hareket Ettirdi

Kripto araştırmacısı ZachXBT'nin hazırladığı analize göre Chris Larsen ile bağlantılı cüzdan 17 Temmuz'dan bu yana toplam 50 milyon XRP'yi hareket ettirdi. Bu büyük miktarın yaklaşık 140 milyon doları üç farklı borsa bağlantılı adrese yönlendirildi.

Araştırmacısının verilerine göre 30 milyon XRP tarihsel olarak varlıkları ticaret platformlarına yönlendirmek için kullanılan iki adrese transfer edildi. Üçüncü alıcı ise 10 milyon XRP aldı. Geri kalan 10 milyon XRP ise her biri 5 milyon XRP tutan yeni oluşturulan iki cüzdana konumlandırıldı.

Erken dönem Ripple içeriden kişileriyle bağlantılı büyük transferler, arz yoğunlaşması nedeniyle genellikle yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha önce 2020'de firmaya dava açtığında CEO Brad Garlinghouse'u üç yıl içinde kişisel olarak 150 milyon dolar değerinde XRP satmakla suçlamıştı.

ZachXBT'nin hesaplamalarına göre Larsen kontrolündeki adresler günümüzde yaklaşık 2,81 milyar XRP tutuyor. Bu miktar bugünkü 3,20 dolar fiyatıyla yaklaşık 9 milyar dolar değerinde. Larsen kısa süre önce XRP rekor seviyelere yaklaşırken muhtemelen satmak için Coinbase'e yaklaşık 30 milyon dolar değerinde XRP taşırken görülmüştü.