Robinhood Crypto, Avrupa'da Solana transferlerini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Robinhood Crypto, Avrupa'da Solana transferlerini başlattı

Robinhood Crypto, Avrupa\'da Solana transferlerini başlattı

Robinhood Crypto, Avrupa Birliği genelinde Solana transferlerini başlattı. 20'den fazla kripto para birimi ile işlem yapma imkânı tanıyan platform, yerel pazarlarda yenilikçi hizmetlerle büyümeye devam ediyor. Bu yeni adım, Avrupa'daki kripto yatırımcıları için önemli fırsatlar sunuyor.

21.10.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Robinhood Crypto, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıları için Solana kripto para transfer hizmetlerini sunmaya başladı. Platform, bu yeni özelliği ile kullanıcılarına yüzde 1 para yatırma bonusu sunuyor ve yatırımcılara 20'den fazla kripto para birimi üzerinden işlem yapma imkanı tanıyor. Avrupa'daki genişlemesini sürdüren Robinhood, kullanıcı deneyimini artırmayı ve yerel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Avrupa'daki Kripto Pazarında Yeni Bir Dönem: Robinhood, Solana Transferlerine Başladı

Finans teknolojileri alanında öncü isimlerden Robinhood Crypto, Avrupa pazarında önemli bir adım attı. Şirket, gün içinde yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılarına Solana kripto para birimi transferi hizmetini sunmaya başladığını duyurdu.

Bu yeni hizmet, Robinhood Crypto'nun Avrupa'daki varlığını güçlendirme stratejisinin kritik bir parçası olarak görülüyor. Kullanıcılar artık Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto para birimlerinin yanı sıra, toplamda 20'den fazla dijital varlığı platform üzerinden alıp satabilecek ve transfer edebilecek.

Şirket, müşterilerini cezbetmek için cazip bir kampanya da başlattı. Kampanyaya göre her Solana yatırma işlemi için kullanıcılara yüzde 1 oranında bonus verilecek. Bu teşvik programının 30 Kasım 2024 tarihine kadar süreceği açıklandı.

Robinhood Crypto'nun Avrupa macerası, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlamıştı. O günden bu yana platform, işlem hacminde kayda değer bir artış yaşadı. Özellikle Ocak 2024'te Bitcoin spot ETF'lerine destek verilmesiyle birlikte, kullanıcıların büyük çoğunluğu Bitcoin alım-satımı için Robinhood'u tercih etmeye başladı.

Platform, sadece alım-satım işlemleriyle yetinmiyor. Kullanıcılar, Solana'yı stake ederek yıllık yüzde 5,23 oranında getiri elde etme şansına da sahip. Bu özellik, Robinhood Crypto'nun 2024 Mayıs ayında duyurduğu yenilikler paketinin bir parçası.

Şirket yetkilileri, Avrupa pazarında büyüme hedeflerini gerçekleştirirken kullanıcı deneyimini iyileştirmeye, erişilebilirliği artırmaya ve yasal düzenlemelere uyum sağlamaya özel önem verdiklerini vurguluyor.

Robinhood Crypto'nun Avrupa serüveninde en çok ilgi gören ülkeler arasında Polonya, İtalya ve Litvanya öne çıkıyor. Platform, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Mayıs ayında bir uyarı almasına rağmen, Avrupa genelinde kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Robinhood Crypto, Avrupa'da Solana transferlerini başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 05:23:15. #1.11#
SON DAKİKA: Robinhood Crypto, Avrupa'da Solana transferlerini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.