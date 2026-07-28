Rusya Merkez Bankası düzenli kripto işlemi için ilk kuralları hazırladı

Öneriye göre borsalar, işlem prosedürlerini kendi kural kitaplarında belirleyecek ve platformlarında işlem gören dijital varlıklar ile dijital haklar için piyasa ve ağırlıklı ortalama fiyatları hesaplayacak.

Taslak, borsa işlemleri, saklama, kayıt tutma ve kamuyu aydınlatma gibi Rusya'nın menkul kıymet piyasalarında halihazırda kullanılan sistemleri dijital varlıklara da genişletiyor. Merkez bankası, taslak düzenlemelerin düzenleyici etki değerlendirmesi için kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

DİJİTAL SAKLAMA KURULUŞLARINA SERMAYE ŞARTI GELİYOR

Merkez bankası, kripto paraların ve dijital hakların kayıtlarını tutmaktan sorumlu dijital saklama kuruluşları oluşturmayı önerdi. Bu kuruluşlar, sundukları hizmete bağlı olarak 50 milyon ruble (yaklaşık 570 bin dolar) ile 250 milyon ruble (yaklaşık 2,8 milyon dolar) arasında öz sermaye bulundurmak zorunda olacak. Takas hizmeti veren saklama kuruluşları için 250 milyon ruble şartı aranırken kripto adreslerini kontrol eden ya da varlıkları yabancı saklama kuruluşlarında tutan firmalar için bu tutar 100 milyon rubleye (yaklaşık 1,1 milyon dolar), diğer dijital saklama kuruluşları için ise 50 milyon rubleye iniyor.

Taslağa göre bu sermayenin likit varlıklardan oluşması, kapsanan finansal varlıkların ise merkez bankasının kredi kalitesi standartlarını karşılaması gerekiyor. Aynı şartlar, dijital finansal varlık işlemlerini nominal hesaplar üzerinden sonuçlandıran elektronik platform işletmecileri için de geçerli olacak. Merkez bankasına göre dijital saklama kuruluşları, geleneksel menkul kıymet saklama kuruluşlarıyla aynı ilkeler çerçevesinde çalışacak. Banka ayrıca dijital saklama kuruluşlarının, kripto borsası işletmecilerinin ve dijital finansal varlık ihraç eden şirketlerin resmi kayıtlarını tutacak.

KURALLAR EYLÜLDEKİ KRİPTO ÇERÇEVESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Öneriler, geçen hafta Devlet Duması'nın kabul ettiği kripto piyasası yasasının ardından geldi. Söz konusu yasa, düzenlenmiş bireysel kripto işlemleri için yasal bir çerçeve getirirken kripto paraların ülke içi ödemelerde kullanılmasına yönelik yasağı sürdürüyor. Yasa, yürürlüğe girmesi halinde eylül ayından itibaren geçerli olacak. Bu düzenleme adımları, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yıl sonuna kadar dijital saklama kuruluşunu da içeren bir kripto işlem altyapısı kuracağını duyurmasının hemen ardından geldi.