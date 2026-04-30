Solana Avrupa kurumlarına İsviçre\'den Blockchain rehberi sundu

Solana Foundation, Jito, R3 ve Figment'in katkı sağladığı yaklaşık 60 sayfalık kuruluş raporu, geleneksel finans aktörlerini kurumsal Blockchain benimsemesinin önündeki teknik ve düzenleyici engellerle buluşturmayı amaçlıyor. Rapor, MiCA ve GENIUS Yasası gibi mevzuatlarla uyumlu bir geçiş sürecini de kapsamlı biçimde ele alıyor.

Avrupa kurumsal piyasasında Solana'nın ağırlığını artırmayı hedefleyen SRI, stablecoin tabanlı ödemeleri ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) zincire aktarılmasını odağa alıyor. Şubat ayında Solana ağındaki stablecoin işlem hacmi 650 milyar dolara ulaşırken Mart'ta tokenize RWA toplamı 2 milyar doları geçti.

SOLANA KURUMSAL PAZARI ZORLUYOR

Kurumsal benimseme alanında Ethereum hâlâ belirleyici konumda. Ethereum'un stablecoin stoku 165 milyar dolara ulaşmışken Solana bu rakamın çok gerisinde kalıyor. Toplam kilitli değer (TVL) karşılaştırmasında da Ethereum 44 milyar dolarla Solana'nın 5 milyar dolarlık TVL'sinin yaklaşık dokuz katına ulaşıyor. Tokenize varlıklar alanında ise Canton Network 6 trilyon dolarlık altyapısıyla rekabeti şekillendiriyor.

Jito'nun CEO'su Nick Almond, kurumların artık "Bu mümkün mü?" sorusunu geride bıraktığını vurguladı. Almond, "Artık çok daha ayrıntılı gereksinimlere geçildi." dedi.

SRI raporu henüz çözüme kavuşmamış güçlükleri de belgeli biçimde ortaya koyuyor. Saklama, raporlama ve işlem platformu bağlantısı konuları gereksinimler aşamasında kalmaya devam ediyor. Bu alanlarda kurumsal benimsemenin derinleşmesi için ek düzenleyici netlik gerekiyor.