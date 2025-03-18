Solana vadeli işlemleri resmen başladı - Son Dakika
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Kripto Para

Solana vadeli işlemleri resmen başladı

Solana vadeli işlemleri resmen başladı

Chicago Ticaret Borsası (CME) bugün Solana vadeli işlemlerini piyasaya sürdü. CME, 25 SOL kapsayan mikro boyutlu ve 500 SOL kapsayan standart boyutta olmak üzere iki farklı büyüklükte sözleşme sunuyor. Kripto dünyasındaki düzenleyici tutumun değişmesiyle, en az 13 Solana tabanlı borsada işlem gören ürün şu anda SEC onayını bekliyor.

18.03.2025 10:33
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Solana ekosistemi için dönüm noktası sayılabilecek gelişme, kripto para biriminin piyasadaki beşinci yıl dönümünden hemen sonra gerçekleşti. CME'de vadeli işlemlerin başlaması, Solana'nın bir varlık olarak olgunlaştığını gösterirken, düzenleyicilerin benzer risk ve türdeki ek finansal ürünlere yeşil ışık yakmasını kolaylaştırıyor. Piyasa değerine göre altıncı en değerli Blockchain ağı konumundaki Solana için bu adım, kurumsal yatırım dünyasında önemli bir yer edinme yolunda kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Solana ETF Onayına Doğru Önemli Adım

Dünyanın önde gelen türev piyasası CME Group, Solana (SOL) vadeli işlemlerini resmen başlattı. Bu gelişme, spot SOL borsada işlem gören fonların (ETF) onaylanma sürecini hızlandıracak. Solana, piyasaya girişinin beşinci yılında bu önemli aşamayı geride bıraktı.

Solana takas platformu Titan'ın kurucusu Chris Chung, "Bu Solana için önemli bir kilometre taşı ve SOL ETF'lerin nihai onayı için yolu açıyor." açıklamasında bulundu. VanEck'in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel ise X platformunda, "SOL ETF'ye büyük bir adım daha yaklaştık." yorumunu paylaştı.

CME Group, yeni sözleşmeleri iki farklı büyüklükte sunuyor: 25 SOL kapsayan mikro boyutlu bir sözleşme ve 500 SOL kapsayan standart bir sözleşme. CME Group yetkilisi Giovanni Vicioso geçen ay yaptığı açıklamada, kripto para fiyat riskini yönetmek için artan müşteri talebine yanıt verdiklerini söyledi.

SOL vadeli işlem ticareti için düzenlenmiş bir piyasanın varlığı, Solana'nın bir varlık olarak olgunlaştığını gösteriyor. Bu durum, düzenleyicilerin benzer risk ve türdeki ek finansal ürünleri onaylamasını kolaylaştırıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF'lerin listelenmesini Ocak 2024'te ve spot Ethereum ETF'leri Temmuz ayında onayladı. En az 13 SOL ETF ürününün SEC onayını beklemesi, sektördeki beklentileri yükseltiyor.

Solana'nın yerel tokenı şu anda yaklaşık 125 dolar seviyesinde işlem görüyor. SOL fiyat sayfasına göre son 24 saatte yüzde 3,1 düşüş kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana vadeli işlemleri resmen başladı - Son Dakika

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