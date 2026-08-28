Stablecoin devi Chelsea'nin forma sponsoru oldu - Son Dakika
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Stablecoin devi Chelsea'nin forma sponsoru oldu

Stablecoin devi Chelsea\'nin forma sponsoru oldu
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Stablecoin ihraççısı Circle, Chelsea'nin yeni ana forma göğüs sponsoru oldu. Anlaşmayla bir kripto finans şirketinin markası ilk kez bir Premier Lig kulübünün ana forma göğüs sponsoru olacak.

Circle ve USDC logoları 2026/27 sezonundan itibaren Chelsea'nin erkek, kadın ve altyapı takımlarının formalarında yer alacak.

Chelsea'nin forma göğsündeki sponsorluk alanı üç yıldır boştu. Kulüp, 2026-27 sezonunun açılışında Fulham'ı deplasmanda 3-2 yendiği maça da göğüs sponsoru olmadan çıktı.

Chelsea, USDC logolu formayı pazar günü Stamford Bridge'de Brighton and Hove Albion'a karşı oynayacağı sezonun ilk iç saha maçında giyecek.

Anlaşmanın bedeli açıklanmadı. 2026 başında yayımlanan haberlerde Chelsea'nin bu alan için yılda 65 milyon sterlin, yani yaklaşık 88,3 milyon dolar hedeflediği öne sürülmüştü. Circle konuya ilişkin ek yorum yapmayı reddetti.

Circle Genel Müdürü Jeremy Allaire anlaşmayı şirketin kuruluş fikrine bağladı. Allaire, "USDC'yi paranın herkes için her yerde tıpkı internet gibi sorunsuz çalışması gerektiği inancıyla kurduk. Chelsea ile ortaklık bizi aynı sınırsız vizyonu paylaşan küresel bir spor topluluğuyla buluşturuyor." dedi.

Chelsea Başkanı Jason Gannon da ortaklığı kulübün stratejisiyle ilişkilendirdi. Gannon, "Circle ile kurduğumuz bu ortaklık Chelsea'yi futbolun dijital dönüşümünün ön saflarına taşıyor. İki kuruluş da geleceğe odaklanıyor ve uzun vadede en iyi konuma ulaşmak için sürekli yenilik yapıyor." ifadesini kullandı.

FCA HAZİRANDA KULÜPLERİ UYARMIŞTI

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Haziran 2026'da Premier Lig kulüplerini yetkisiz kripto şirketleriyle yapılan ortaklıklar konusunda uyarmıştı.

FCA, bu tür ortaklıkların finansal tanıtım kurallarını ihlal edebileceğini belirtti ve kulüplere mali suç ile itibar risklerini değerlendirme çağrısı yaptı.

Circle ise İngiltere'de FCA tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket bu lisansı 2016'da aldı.

Kripto şirketleri, 2022'deki piyasa çöküşünün ardından geriledikleri spor sponsorluklarında yeniden görünür olmaya başladı.

Önceki anlaşmalar formanın daha küçük bölümlerini kapsıyordu. OKX'in Manchester City ile yaptığı kol sponsorluğunun yıllık bedelinin 2023'te 70 milyon dolar olduğu bildirilmişti. Tezos'un Manchester United ile yaptığı antrenman forması anlaşması için ise yıllık 20 milyon sterlinlik bedel aktarılmıştı.

USDC'NİN PAZAR PAYI YÜZDE 25, TETHER'İN 63

Dolara sabitlenmiş stablecoinlerin toplam arzı 292,2 milyar dolara ulaştı. Tether'in USDT'si 183,3 milyar dolarlık arzla pazarın yüzde 62,7'sini oluşturuyor.

Circle'ın USDC'si 73,9 milyar dolarlık arz ve yüzde 25,3'lük payla ikinci sırada bulunuyor. Tokenin arzı son bir haftada 1 milyar dolar arttı.

USDC'nin, Başkan Donald Trump'ın 2025'te imzaladığı GENIUS Yasası çerçevesinde faaliyet göstermesi öngörülüyor. USDT küresel ölçekte bu çerçevenin dışında işliyor. Tether, ABD pazarı için daha küçük hacimli USAT tokenini ayrıca piyasaya sürdü.

Circle'a göre stablecoinler, değer aktarımındaki maliyet ve sürtünmeyi azaltarak erken benimsenme aşamasından ana akıma taşınıyor. Şirket, USDC'nin sporun en büyük sahnelerinden birine taşınmasını bu fırsatın ölçeğinin göstergesi olarak sunuyor. Yayım sırasında Circle hisseleri 93,44 dolardan işlem görüyor. Hisse gün içinde yüzde 3,93 değer kazandı.

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Kripto Para, Chelsea, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Chelsea'nin forma sponsoru oldu - Son Dakika

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