Stablecoin devi Tether eski Beyaz Saray yetkilisini bünyesine kattı

Kripto para dünyasının lider stablecoin ihraççısı olan Tether, ABD pazarına yönelik stratejik bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, Donald Trump yönetimindeki kripto yanlısı politika ortamından yararlanarak ABD varlığını güçlendirme planlarını hızlandırıyor. Bo Hines'ın atanması, kripto sektörünün Washington'daki deneyimli isimleri bünyesine katma eğiliminin son örneği oldu.

Tether GENIUS Yasası Mimarını Stratejik Danışman Yaptı

Bo Hines, Aralık 2024'te Başkan Trump tarafından ABD kripto politikası oluşumunu desteklemek için atanmıştı. Hines, Dijital Varlıklar Konseyi başkanlığında kritik başarılara imza attı.

Hines'ın en önemli başarısı, stablecoinler için federal yasal çerçeve oluşturan GENIUS Yasası'nın geçişine katkı sağlamasıydı. Ayrıca endüstrinin en üst düzey liderlerini hükümet yetkilileriyle bir araya getiren bir zirveye liderlik etti.

Hines yedi aylık görevinin ardından ağustos başında Beyaz Saray rolünden istifa etti. Bu istifa, özel sektör işine dönüş öncesinde gerçekleşti.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Hines'ın deneyiminin şirketin ABD açılımı için kritik önem taşıdığını belirtti. "Yasama sürecine dair derin anlayışı, pratik Blockchain benimsenme tutkusuyla birleşince, Tether dünyanın en büyük pazarına girerken onu paha biçilmez bir varlık yapıyor." açıklamasında bulundu.

Tether uzun yıllardır ABD düzenlemelerinin kenarında faaliyet gösteriyor. Hines'ın dahil olmasıyla, şirket güç koridorlarına doğrudan erişim kazanıyor ve yakın zamanda yürürlüğe giren GENIUS Yasası altında kurumsal kalitede, ABD uyumlu bir stablecoin kurma hırsını güçlendiriyor.

USDT, 166 milyar doların üzerinde dolaşım arzına sahip bulunuyor ve kripto para dünyasının en büyük stablecoini konumunda yer alıyor.