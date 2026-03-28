Stablecoin getirileri ABD kripto para mevzuatını çıkmaza soktu

28.03.2026 17:05
ABD'nin kapsamlı kripto para düzenleme yasasına giden yolda stablecoin getirilerinin nasıl ele alınacağı yeniden anlaşmazlık konusu oldu. Bankalar ile kripto para sektörü arasında dördüncü müzakere turunda da uzlaşı sağlanamadı.

Bu hafta Capitol Hill'de taslak yasal düzenleme metni dolaşıma girdi. Konuya yakın kaynaklara göre teklif beklentinin altında kaldı ve Coinbase dahil birden fazla sektör aktörü geri bildirim verdi. Gelişme, sosyal medyada Coinbase'in kapsamlı kripto pazarı yapısı yasasını bloke ettiğine yönelik sert eleştirileri beraberinde getirdi.

Coin Center politika direktörü Jason Somensatto, stablecoin getirisi sorununu yasanın önündeki "ana engel" olarak tanımladı. Somensatto, bu anlaşmazlığın çözüldüğü an kalan tüm sorunları halletmek için "aşırı bir koşuşturmanın" başlayacağını aktardı.

Konunun geçen yıl Temmuz'da yürürlüğe giren GENIUS stablecoin yasasıyla çözüme kavuşturulduğu düşünülüyordu. Söz konusu yasa, ihraççıların doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor. Ancak Coinbase gibi üçüncü taraf platformların kullanıcılarına getiri sunmasına dokunmuyor. Bankacılık sektörü bu boşluğun mevduatları geleneksel kurumlardan saptırabileceğini öne sürerken kripto para şirketleri getiri kısıtlamalarının yeniliğin önünü kapatacağını savunuyor.

COİNBASE OCAK'TA MASADAN ÇEKİLDİ

Anlaşmazlık Ocak 2026'da kritik bir noktaya geldi. Coinbase, Senato Bankacılık Komitesi'nin geniş kapsamlı kripto pazarı yapısı tasarısını oylayacağı duruşmadan bir günden az süre önce bu yasaya desteğini çekti. CEO Brian Armstrong o dönemde stablecoin getirilerini kısıtlayacak maddelerin yanı sıra tokenize hisse senetleri, DeFi ve SEC'in rolüne ilişkin çekincelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Beyaz Saray'ın bu tarihten bu yana bankalar ile kripto para sektörünü bir araya getirdiği üç toplantıdan da somut bir sonuç çıkmadı.

Coin Center icra direktörü Peter Van Valkenburgh, müzakere sürecini "dört tur müzakere yaptık, neden hâlâ buradayız" sözleriyle özetledi. Yasanın komite oylamasında daha fazla gecikmesinin tasarının hiç oya açılamaması riskini artırdığını da vurguladı. Varlık yönetim şirketi Arca'dan Jeff Dorman ise sosyal medya hesabından Coinbase'i "sektörü rehin tutmaya devam etmekle" suçladı. Van Valkenburgh, eleştirilere karşın Coinbase'e de hak verdiğini belirterek GENIUS müzakerelerinde stablecoin getirisi diline ilişkin sorumluluğun esas olarak bankacılık sektörüne ait olduğunu söyledi.

Coinbase küresel yatırım araştırmaları başkanı David Duong, önümüzdeki üç hafta içinde stablecoin getirisi tartışmasını sonuçlandırmayı hedefleyen koordineli bir önerinin hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kongre'nin iki haftalık aranın ardından dönmesiyle birlikte gözler Nisan ortası ile sonuna çevrildi. Wintermute politika direktörü Ron Hammond, komite oylamasına dair kritik adımların bu dönemde atılabileceğini öngörüyor.

