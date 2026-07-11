Stablecoin piyasasında iş bölümü belirginleşti

Veri platformu Dune'un yeni verileri, dünyanın en büyük iki stablecoini USDT ve USDC'nin farklı alanlarda uzmanlaştığını gösteriyor. Bu arada MiCA uyumlu euro stablecoinlerine talep hızlanarak stablecoin ekonomisinin yavaş yavaş ABD dolarının ötesine genişlediğine işaret ediyor.

Haftanın diğer başlıklarında Strategy, 200 milyon doları aşkın bir Bitcoin satışıyla "asla satmama" felsefesini yeniden tartışmaya açtı. Wall Street'in kriptoya en temkinli isimlerinden Vanguard ise tokenizasyona yönelerek şüphecilerin bile bu alanı benimsediğini gösterdi.

USDT ÖDEMEDE USDC DEFİ'DE ÖNE GEÇTİ

Dune verilerine göre USDT kriptonun baskın ödeme stablecoini olurken USDC merkeziyetsiz finansın tercih edilen takas varlığı hâline geldi. İki büyük stablecoin doğrudan rekabet etmek yerine ayrı roller üstleniyor. USDT, 2026'nın ilk yarısında tespit edilen ticari ödemelerde 95 milyar dolarlık hacme ulaştı ve şirketler arası transferlere hâkim olmayı sürdürüyor. USDC ise Base ve Ethereum ağlarında aylık trilyonlarca dolarlık transfer işleyerek zincir üstü işlem ve DeFi faaliyetini yönlendiriyor.

STRATEGY 200 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN SATTI

Strategy, imtiyazlı hisse temettülerini finanse etmek için 216 milyon dolar değerinde 3.588 Bitcoin sattı. Söz konusu işlem, şirketin Bitcoin'i hazine varlığı olarak benimsemesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük satış oldu. Satışla varlığı 843.775 Bitcoin'e gerileyen şirket, 2,55 milyar dolarlık nakit rezervini korudu. Şirketin bu tercihi, halka açık en büyük Bitcoin sahibinin likidite baskısı altında olmadığını, imtiyazlı hisseleri nominal değerin altında işlem görürken daha fazla finansal esneklik aradığını gösteriyor. Bernstein analistlerine göre satış, Strategy'nin biriktirme stratejisinden geniş çaplı bir uzaklaşmaya işaret etmiyor.

EURO STABLECOİNLER BİR YILDA YÜZDE 128 BÜYÜDÜ

Ödeme şirketi Decta'ya göre MiCA uyumlu euro stablecoinlerinin piyasa değeri, AB'nin 1 Temmuz'daki düzenleme geçiş süresine giden bir yılda yüzde 128 arttı. Aktif işlem gören sekiz euro stablecoininin toplam değeri yaklaşık 674 milyon dolara çıkarken işlem hacmi aynı dönemde yüzde 43 yükseldi. Yine de euro sabitli tokenlar, yaklaşık 315 milyar dolarlık dolar destekli stablecoin sektörünün yalnızca yüzde 0,22'sini oluşturan niş bir pazar olmayı sürdürüyor.

SPOT BİTCOİN ETF'SİNE KARŞI ÇIKAN VANGUARD YÖN DEĞİŞTİRDİ

Wall Street'in kriptoya en mesafeli varlık yöneticilerinden Vanguard, tokenizasyon, stablecoin ve blok zinciri altyapısı stratejisini yönetecek bir dijital varlıklar direktörü arıyor. İş ilanına göre yeni yönetici, şirketin dijital varlık ürünleri ve saklamaya yaklaşımını şekillendirecek ve düzenleyicilerle görüşmelerde şirketi temsil edecek. Bu adım, şirketin spot Bitcoin ETF'lerini sunmayı hatta desteklemeyi uzun süredir reddetmesiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Gelişme, tokenizasyonun kripto paralara bakıştan bağımsız olarak stratejik önceliğe dönüştüğü geleneksel finanstaki daha geniş bir değişimi yansıtıyor. BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity ve WisdomTree gibi varlık yöneticileri de tokenlaştırılmış fon tekliflerini genişletti.