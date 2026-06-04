Standard Chartered'dan Bitcoin için iyimser değerlendirme - Son Dakika
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Standard Chartered'dan Bitcoin için iyimser değerlendirme

Standard Chartered\'dan Bitcoin için iyimser değerlendirme
04.06.2026 19:10
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Standard Chartered'ın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in dip noktasının yakında belireceğini açıkladı. Kendrick, spot Bitcoin ETF'lerinin yapısal direncini ve Strategy'nin bu hafta sattığından çok daha fazla Bitcoin geri alacağı beklentisini iyimserliğinin gerekçesi olarak gösterdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin günlük yüzde 5,6, haftalık yüzde 14 ve aylık yüzde 22 geriledi. Yıllık kayıp yüzde 40'ı aştı. Ethereum (ETH) ise günlük yüzde 6,5 değer kaybederek 1.755 dolar seviyesinde işlem gördü. Aylık kayıp yüzde 26 oldu.

Kendrick, perşembe günü müşterilere ilettiği notta "Bu hafta kripto para piyasasında başka türlü ifade edilemeyecek kadar acı verici bir süreç yaşandı." yazdı. 2026 yılı sonunda Bitcoin'in 100.000 dolara, Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağını öngören analist, mevcut seviyelerin herkesin aradığı alım bölgesi olduğunu savundu.

SPOT ETF'LERİNDE YAPISAL DİRENÇ

Görüş, Kendrick'in şubat ayındaki notundan belirgin biçimde ayrışıyor. 12 Şubat tarihli notta Kendrick, kısa vadeli Bitcoin hedefini 50.000 dolara ve Ethereum hedefini 1.400 dolara indirmişti. O dönemde spot ETF varlıklarındaki erozyon temel aşağı yönlü risk olarak öne çıkarılmıştı. Bu senaryo gerçekleşmedi. ETF varlıkları 682.000 Bitcoin'den zirveye çıktıktan sonra yaklaşık 674.000 düzeyine geriledi ve dönem boyunca büyük ölçüde yatay seyretti. Kendrick, bu tablonun ETF tutarlarının şubat ayında öngördüğünden çok daha yapısal açıdan güçlü olduğunu kanıtladığını yazdı.

Bu haftaki keskin düşüşün doğrudan tetikleyicisi olarak Strategy'nin 32 BTC satışını gösteren Kendrick, bu hamlenin "kripto para karşıtlarının tezine kusursuz biçimde uyduğunu" ifade etti. Analist, 22 Aralık 2022'de yaşanan benzer bir olayı da örnek gösterdi. O tarihte Strategy vergi optimizasyonu amacıyla 704 BTC sattı ve yalnızca iki gün sonra 810 BTC geri aldı.

Kendrick, bu sefer yanıtın çok daha güçlü olacağını öngördü. Strategy'nin yaklaşık 320 BTC'lik on katı ya da 3.200 BTC'lik yüz katı geri alım yapabileceğini tahmin eden analist, bu alımların piyasanın dibe vurduğunun "geçici bir sinyali" olabileceğini değerlendirdi.

AŞAĞI YÖNLİ RİSK VE YIL SONU HEDEFLERİ

Vadeli işlem tasfiyelerine ilişkin bağlamı da aktaran Kendrick, bu haftaki 1,5 milyar dolarlık tasfiye hacminin büyüklük açısından ocak sonu ve şubat başındaki ayrı dalgalarla kıyaslanabilir olduğunu belirtti. 60.000 doların altında artık aşağı yönlü riskin sürdüğünü de kabul etti. Bununla birlikte Bitcoin'in yıl başından bu yana hisse senetlerini zayıf izlemesi nedeniyle kırılgan uzun pozisyon havuzunun daraldığını vurguladı. Dip noktası ilan etmek yerine kademeli birikimin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu ekledi.

Standard Chartered, son düşüşe karşın yıl sonu için Bitcoin'de 100.000 dolar ve Ethereum'da 4.000 dolar hedefini korudu. Mayıs ayının sonunda Kendrick, Ethereum'un mevcut fiyat hareketini internet şirketleri balonunun çöküşü sırasındaki Amazon hissesiyle karşılaştırdı. Analize göre zincir üstü metrikler zamanla Ethereum fiyatının toparlanmasını destekleyecek.

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Son Dakika Kripto Para Standard Chartered'dan Bitcoin için iyimser değerlendirme - Son Dakika

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