Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı - Son Dakika
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Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

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Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler ve bölge halkı tek yürek oldu. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının çalışmayı durdurduğu sarp arazide mücadele karadan devam ederken, Çıralı halkının sergilediği dayanışma yürek ısıttı. Yangın tüplerini bir eşeğin semerine yükleyerek dik yamaçlara tırmanan gönüllüler, alevlerin daha fazla büyümesini engellemek için canla başla zamana karşı yarıştı.

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR 

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçisi aralıksız mücadele verdi. Ancak havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olmaması nedeniyle uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi zorunlu olarak durduruldu. Gece saatleri boyunca kara ekiplerinin söndürme ve çevreleme çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

YANGIN TÜPLERİNİ EŞEKLE TAŞIDILAR

Zorlu arazi şartlarında yangına müdahale eden ekiplere bölge halkı da canla başla destek verdi. Çıralı sakinleri, özellikle Yanartaş mevkisindeki alevlere müdahale edebilmek için kendi imkanlarıyla yanlarına aldıkları yangın tüpleriyle sarp araziye tırmandı.

Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

Ağır yükü hafifletmek isteyen gönüllüler, ormanda buldukları bir eşeğin semerine bağladıkları 4 yangın tüpünü alevlerin yükseldiği tepe noktaya kadar ulaştırdı. Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca ile Habib Altınkaya ve Derya Yavuz'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 25 kişilik gönüllü grup, tüplerle alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına omuz verdi.

Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

Kara ekipleri, gönüllüler ve bölge halkının dayanışmasıyla alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcanıyor. Yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.

Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı
Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı
Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

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Son Dakika Orman Yangını Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı - Son Dakika
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