Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçisi aralıksız mücadele verdi. Ancak havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olmaması nedeniyle uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi zorunlu olarak durduruldu. Gece saatleri boyunca kara ekiplerinin söndürme ve çevreleme çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

YANGIN TÜPLERİNİ EŞEKLE TAŞIDILAR

Zorlu arazi şartlarında yangına müdahale eden ekiplere bölge halkı da canla başla destek verdi. Çıralı sakinleri, özellikle Yanartaş mevkisindeki alevlere müdahale edebilmek için kendi imkanlarıyla yanlarına aldıkları yangın tüpleriyle sarp araziye tırmandı.

Ağır yükü hafifletmek isteyen gönüllüler, ormanda buldukları bir eşeğin semerine bağladıkları 4 yangın tüpünü alevlerin yükseldiği tepe noktaya kadar ulaştırdı. Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca ile Habib Altınkaya ve Derya Yavuz'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 25 kişilik gönüllü grup, tüplerle alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına omuz verdi.

Kara ekipleri, gönüllüler ve bölge halkının dayanışmasıyla alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcanıyor. Yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.