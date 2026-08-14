Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor

Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa\'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da 11 Ağustos 2021’de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle bir araya geldi. Olayın aydınlatılması amacıyla özel bir ekip kurulması talimatını veren Bakan Gürlek, "Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız, net olarak bu olayı çözmek istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da, 11 Ağustos 2021’de yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yu?a Atıcı’nın ailesini Trabzon Valiliği’nde kabul etti.

“VERDİĞİNİZ TALİMATTAN SONRA DOSYA DETAYLI BİR ŞEKİLDE TEKRAR ÇALIŞILMAYA BAŞLANDI”

Burada aile olan görüşmede baba Mustafa Atıcı, dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını ifade ederek, Bakan Gürlek’e, “Kesinlikle zaten bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Sizin bu bize olan Allah razı olsun yakınlığınız, yaklaşımınız, faali meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı” dedi.

Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor

"NET OLARAK BU OLAYI ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Olayın özel bir ekip kurularak tekrardan araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı dosyası için talimat verdi. Bakan Gürlek, “Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun” diye konuştu.

Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten konuya ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama geldi. Gürlek şunları söyledi: “5 yıl önce, yorgun merminin isabet etmesi sonucu henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile Trabzon programımız vesilesiyle bir araya geldik. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızca yeniden ele alınan dosyada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tüm deliller titizlikle yeniden incelenmektedir. Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Emir Yuşa evladımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum”

Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor

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Son Dakika Akın Gürlek Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Guzel iyide.silahsizlanma olsa daha iyi degilmi bastan sulah atmayi yasaklasalar ne bu herkeste silah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor - Son Dakika
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