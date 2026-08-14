Sinop'ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu

Sinop\'ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu
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Sinop'un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, suyun içinde fark ettiği şüpheli cismi kıyıya çıkardı. Görünümüyle roket ya da füze parçasını andıran cismin niteliği yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.

Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti.

ROKET-FÜZE PARÇASINI ANDIRDI

Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, görünümü nedeniyle roket veya füze parçasını andırdı. Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Şüpheli cisim başka vatandaşların da dikkatini çekti.

NİTELİĞİ TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi beklenirken, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı da inceleme sonucunda netlik kazanacak.

AYANCIK’TA DA BULUNMUŞTU

Öte yandan, daha önce Sinop'un Ayancık ilçesinde de denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ayancık, Yerel, Sinop, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu - Son Dakika

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