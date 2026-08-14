Sinop'ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu
Sinop'un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, suyun içinde fark ettiği şüpheli cismi kıyıya çıkardı. Görünümüyle roket ya da füze parçasını andıran cismin niteliği yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.
Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti.
ROKET-FÜZE PARÇASINI ANDIRDI
Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, görünümü nedeniyle roket veya füze parçasını andırdı. Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Şüpheli cisim başka vatandaşların da dikkatini çekti.
NİTELİĞİ TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK
Bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi beklenirken, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı da inceleme sonucunda netlik kazanacak.
AYANCIK’TA DA BULUNMUŞTU
Öte yandan, daha önce Sinop'un Ayancık ilçesinde de denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.
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