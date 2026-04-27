Strategy kurucusu Saylor yeni Bitcoin alımı sinyali verdi

27.04.2026 10:59
Bitcoin devi Strategy kurucusu Michael Saylor, şirketin Bitcoin alım geçmişini gösteren bir grafik paylaştı. 2020'den bu yana gerçekleştirilen 107 işlemi kapsayan bu tablo, daha önce de yeni bir alımın hemen öncesinde paylaşılmıştı. Grafik, yakın vadede ek BTC alımı yapılacağına işaret ediyor.

Geçtiğimiz hafta Strategy, 2,5 milyar dolar değerinde 34.164 BTC daha satın aldı. Bu alımın ardından şirketin toplam Bitcoin (BTC) varlığı 815.061 BTC'ye ulaştı. Yayım sırasındaki piyasa fiyatına göre bu pozisyonun değeri yaklaşık 63,6 milyar dolara denk geliyor.

Strategy, bu alanda en yakın rakibini büyük farkla geride bırakıyor. İkinci büyük halka açık BTC hazinesi şirketi olan Twenty One Capital, 43.514 BTC tutuyor. Bitcoin savunucusu Samson Mow'a göre Strategy'nin BTC talebi yeni üretilen arzın üç katına ulaştı. Borsalarda kalan coin miktarı azalmaya devam ederse bu oran bir arz şokuna zemin hazırlayabilir.

ORTALAMA BTC EDİNİM MALİYETİ 75.528 DOLAR

Strategy, 2026'nın ilk çeyreğinde 14,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Bitcoin'in Ekim 2025'teki 126 bin dolar zirvesinden Şubat 2026'da 60 bin dolara gerilemesi bu kaybın temel nedeni. Şirketin BTC başına ortalama edinim maliyeti yaklaşık 75.528 dolar. Bitcoin'in yayım sırasında 78 bin doların üzerinde seyretmesi, pozisyonu yeniden kâr bölgesine taşıdı.

Bitcoin yatırımcısı Adam Livingston, Strategy'nin 2026 sonuna kadar toplam 1,2 milyon BTC biriktirme yolunda ilerlediğini öngördü. Livingston, bu alımların değişken faizli imtiyazlı hisse senedi enstrümanı STRC'den sağlanan sermayeyle finanse edileceğini belirtti. Livingston, "Bitcoin'in fiyatı bu mekanizma aracılığıyla 1 milyon dolara taşınacak." dedi.

Temkinli bir ses ise analist Rida Morwa'dan geliyor. Morwa, Strategy'nin ya sürekli imtiyazlı hisse ihraç etmek ya da kâr payı ödemek için varlık satışına gitmek zorunda kalacağını söyledi. "Bu, Bitcoin'in gelecek yıl 100.000 dolar olacağını bilseydiniz harika bir plan olurdu." dedi.

