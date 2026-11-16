Strategy ve Strive'dan yeni Bitcoin alım sinyalleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Strategy ve Strive'dan yeni Bitcoin alım sinyalleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Strategy ve Strive\'dan yeni Bitcoin alım sinyalleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bitcoin dört ayın dibini görürken piyasanın en büyük kurumsal alıcıları geri adım atmıyor. Şirket yöneticilerinin hafta sonu paylaşımları yeni alımların kapıda olabileceğine işaret ederken tanınmış bir analistten karamsar bir uyarı geldi.

Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, pazar günü X'te yaptığı paylaşımda Bitcoin (BTC) düşüşünün "biraz turuncuya ihtiyacı olabileceğini" yazdı. Bitcoin'i simgeleyen turuncu renge yapılan gönderme, şirketin yeni bir alıma hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Saylor'ın 8 Kasım'daki benzer paylaşımının ardından şirket, 2-8 Kasım arasında 81,9 milyon dolara 1036 BTC aldığını açıklamıştı. Şirket o alımı hisse satışıyla finanse etmişti. Pazar günkü paylaşımda yeni bir işlem doğrulanmadı.

STRATEGY'NİN MALİYETİ 75 BİN DOLAR

Strategy'nin elinde 850 bin 364 BTC bulunuyor. Şirket bu Bitcoin'leri ortalama yaklaşık 75 bin 500 dolardan, toplam yaklaşık 64,16 milyar dolara aldı. Bitcoin'in bugünkü fiyatı, şirketin ortalama maliyetinin yaklaşık yüzde 15 altında kalıyor.

Şirket son dönemde 188,3 milyon dolarlık STRC tercihli hissesini de geri satın aldı.

STRİVE ALIMLARI SÜRDÜRECEK

Strive'ın CEO'su Matt Cole da pazar günü "Bitcoin ucuz, daha fazlasını istiyoruz" diye yazdı. Şirket 31 Ekim-6 Kasım arasında 29 BTC daha alarak varlığını 43 bin 153 BTC'ye çıkarmıştı.

Cole, şirketin borcu bulunmadığını ve Bitcoin çok düşük seviyelere inse bile ayakta kalacağını vurguladı. Strive'ın 6 Kasım itibarıyla 487,6 milyon dolar nakdi bulunuyor.

Yatırımcı Peter Brandt ise haftalık grafikte omuz-baş-omuz formasyonu uyarısı yaptı. Brandt, formasyon onaylanırsa Ekim 2025'teki 126 bin dolar üzerindeki rekorun "en azından benim ömrümde" aşılmayabileceğini söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,5 değer kaybeden Bitcoin 64 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:51:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Strategy ve Strive'dan yeni Bitcoin alım sinyalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android