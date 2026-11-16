Strategy ve Strive\'dan yeni Bitcoin alım sinyalleri

Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, pazar günü X'te yaptığı paylaşımda Bitcoin (BTC) düşüşünün "biraz turuncuya ihtiyacı olabileceğini" yazdı. Bitcoin'i simgeleyen turuncu renge yapılan gönderme, şirketin yeni bir alıma hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Saylor'ın 8 Kasım'daki benzer paylaşımının ardından şirket, 2-8 Kasım arasında 81,9 milyon dolara 1036 BTC aldığını açıklamıştı. Şirket o alımı hisse satışıyla finanse etmişti. Pazar günkü paylaşımda yeni bir işlem doğrulanmadı.

STRATEGY'NİN MALİYETİ 75 BİN DOLAR

Strategy'nin elinde 850 bin 364 BTC bulunuyor. Şirket bu Bitcoin'leri ortalama yaklaşık 75 bin 500 dolardan, toplam yaklaşık 64,16 milyar dolara aldı. Bitcoin'in bugünkü fiyatı, şirketin ortalama maliyetinin yaklaşık yüzde 15 altında kalıyor.

Şirket son dönemde 188,3 milyon dolarlık STRC tercihli hissesini de geri satın aldı.

STRİVE ALIMLARI SÜRDÜRECEK

Strive'ın CEO'su Matt Cole da pazar günü "Bitcoin ucuz, daha fazlasını istiyoruz" diye yazdı. Şirket 31 Ekim-6 Kasım arasında 29 BTC daha alarak varlığını 43 bin 153 BTC'ye çıkarmıştı.

Cole, şirketin borcu bulunmadığını ve Bitcoin çok düşük seviyelere inse bile ayakta kalacağını vurguladı. Strive'ın 6 Kasım itibarıyla 487,6 milyon dolar nakdi bulunuyor.

Yatırımcı Peter Brandt ise haftalık grafikte omuz-baş-omuz formasyonu uyarısı yaptı. Brandt, formasyon onaylanırsa Ekim 2025'teki 126 bin dolar üzerindeki rekorun "en azından benim ömrümde" aşılmayabileceğini söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,5 değer kaybeden Bitcoin 64 bin 300 dolardan işlem görüyor.