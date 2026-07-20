Strategy yine Bitcoin yerine nakde yöneldi - Son Dakika
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Strategy yine Bitcoin yerine nakde yöneldi

Strategy yine Bitcoin yerine nakde yöneldi
20.07.2026 17:00
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Bitcoin hazine şirketi Strategy, geçen hafta yaklaşık 263,5 milyon dolar değerinde MSTR hissesi sattı. Şirket, aynı dönemde herhangi bir Bitcoin alıp satmadı ve satıştan elde ettiği geliri dolar rezervini güçlendirmek için kullandı.

Şirketin pazartesi günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu dosyaya göre 13-19 Temmuz arasında 2 milyon 732 bin 318 adet MSTR hissesi satıldı. Satıştan gelen kaynak, Strategy'nin dolar rezervini 225 milyon dolar artırarak 19 Temmuz itibarıyla 3,225 milyar dolara çıkardı. Böylece şirketin Bitcoin varlığı 843.775 adette sabit kaldı. Kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Michael Saylor'a göre yaklaşık 54,7 milyar dolar değerindeki bu varlık, ücret ve giderler dahil ortalama 75.476 dolar fiyattan, toplam 63,7 milyar dolar maliyetle alındı. Söz konusu tutar Bitcoin'in 21 milyonluk arz tavanının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor. Yine de mevcut fiyatlarda 9 milyar dolar dolayında kâğıt üstünde zarar taşıyor.

Saylor, pazar günü şirketin Bitcoin alım geçmişini gösteren bir grafiği "Sırada ne var?" notuyla yeniden paylaştı. Benzer paylaşımlar geçmişte çoğu kez ertesi gün açıklanan alımların habercisi olmuştu. Son haftalarda ise şirketin tercihi değişti ve ağırlıkla dolar rezervini büyütmeye, zaman zaman da Bitcoin satmaya yöneldi. Şirketin üst yöneticisi Phong Le, geçen hafta bir televizyon röportajında son satışlara karşın Strategy'nin uzun vadede Bitcoin alıcısı olmayı sürdüreceğini söyledi. Le, borçla ilgili riskleri ancak Bitcoin 8 bin ile 10 bin dolar dolayına gerilerse değerlendireceklerini, şu an bilançoları konusunda kendilerini çok güvende hissettiklerini belirtti.

ANALİSTLER REZERV ARTIŞINI OLUMLU BULDU

JPMorgan analistleri geçen hafta, Strategy'nin artan nakit rezervi ile Bitcoin vadeli işlemlerindeki iyileşen kurumsal talebi, spot ETF akışlarının dalgalı seyretmesine karşın Bitcoin görünümü için cesaret verici işaretler olarak nitelendirdi. CryptoQuant analistleri de yeni sermaye yönetimi stratejisinin, nakit rezervini yeniden kurup alımları duraklatarak şirketin likidite kaygılarını giderdiğini belirtti. Aynı analistlere göre Strategy'nin Bitcoin alımlarının zamanlaması için sistematik bir modele ve bir sonraki boğa piyasasında satış yapacak disiplinli bir plana hâlâ ihtiyacı var.

HAZİNE ŞİRKETLERİNİN SAYISI 197'YE ULAŞTI

Sektör verilerine göre 197 halka açık şirket bir tür Bitcoin edinme modeli benimsedi. Strategy'nin ardından ilk beşi Tether destekli Twenty One 43.514, Metaplanet 43 bin, MARA 36.303 ve Adam Back ile Cantor Fitzgerald destekli Bitcoin Standard Treasury Company 30.021 Bitcoin ile tamamladı.

Strategy hissesi geçen hafta genelinde yüzde 4 değer kaybederek cuma günü 94,85 dolardan kapandı ve yıl başından bu yana yüzde 38,6 geriledi. Bitcoin ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 0,5 değer kazandı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy yine Bitcoin yerine nakde yöneldi - Son Dakika

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