Strategy'nin STRC'si tek günde milyar dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy'nin STRC'si tek günde milyar dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı

Strategy\'nin STRC\'si tek günde milyar dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı
16.05.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy'nin süresiz tercihli hisse senedi STRC, 1,53 milyar dolarlık günlük işlem hacmiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket başkanı Michael Saylor rekor hacmi "Tüm zamanların en yüksek hacmi. 1,53 milyar dolar likidite." sözleriyle duyurdu.

STRC yatırımcılara adi hisseleri seyreltmeden yüzde 11,5 temettü sunuyor. Bir izleme platformuna göre cuma günkü performansla şirket teorik olarak tahmini 735,4 milyon dolar toplayarak 9.066 Bitcoin satın alabilecek kapasiteye ulaştı. Ancak toplanan fonların Bitcoin alımına yönlendirileceğine dair bir garanti bulunmuyor.

STRATEGY NİSANDAN BU YANA 56 BİN BİTCOİN SATIN ALDI

Strategy nisandan bu yana 56.770, marttan bu yana ise 101.147 Bitcoin satın aldı. Şirket normalin altında kalan bir şubatın ardından alım hızını belirgin şekilde artırdı.

Süresiz tercihli hisse senetleri mevcut ayı piyasasında Bitcoin hazine şirketleri için popüler bir sermaye toplama aracına dönüştü. Kıdemli dönüştürülebilir tahviller ve piyasa fiyatından hisse satışı (ATM) programları aracılığıyla sermaye toplamanın zorlaştığı dönemde bu araçlar öne çıktı.

SAYLOR STRC'Yİ "DÜNYANIN EN BÜYÜK KREDİ ARACI" YAPMAK İSTİYOR

Saylor 5 Mayıs'taki ilk çeyrek bilançosu görüşmesinde STRC'yi "dünyanın en büyük kredi aracı" haline getirmeyi hedeflediklerini söylemişti. Diğer Bitcoin hazine şirketleri de benzer stratejiler benimsedi.

Strive perşembe günü kendi süresiz tercihli hisse senedi SATA yatırımcılarının 16 Haziran'dan itibaren günlük temettü alacağını duyurdu. Bu ödeme sıklığı Strategy'nin aylık dağıtımlarına kıyasla daha sık bir program sunuyor. Tokyo merkezli Metaplanet da son aylarda MARS ve MERCURY gibi süresiz tercihli hisse senetleri aracılığıyla Bitcoin alımları için sermaye topladı.

Yaklaşık 200 halka açık şirket bilançolarında Bitcoin tutmaya devam ediyor. Strategy 818.869 Bitcoin ile açık ara en büyük kurumsal Bitcoin hazinesi konumunu koruyor ve bu varlıkların güncel piyasa değeri 66,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'in son dönemde 81 bin dolara yükselmesi Strategy'nin 75.543 dolarlık ortalama alım fiyatını aştı ve şirketin Bitcoin varlıklarını yüzde 7,2 kâra taşıdı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'nin STRC'si tek günde milyar dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:38:52. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy'nin STRC'si tek günde milyar dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.