T. Rowe Price ilk aktif yönetilen çok tokenli kripto ETF\'sini başlattı

NYSE Arca'da TKNZ koduyla işlem gören T. Rowe Price Kripto ETF'si, en büyük kripto paralardan oluşan bir portföye yatırım yapıp bu portföyü aktif biçimde dengelemek üzere tasarlandı. Baltimore merkezli yatırım yöneticisi, yaklaşık 90 yıldır para yönetiyor ve müşterileri adına 1,9 trilyon dolara yakın varlığı gözetiyor. Fon, portföy yöneticilerine şirketin araştırma ve piyasa görünümü verilerine dayanarak dağılımları ayarlama imkânı tanıyor.

Fon, portföyünün yaklaşık yüzde 41'ini Bitcoin'e, yüzde 18,4'ünü Ethereum'a ayırdı. Portföyde ayrıca BNB, Solana, XRP ve payı yaklaşık yüzde 6,5 olan Hyperliquid'in HYPE tokeni gibi kayda değer pozisyonlar yer aldı.

FON YAKLAŞIK 15 MİLYON DOLARLA İŞLEME BAŞLADI

Bloomberg Intelligence kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, başlangıç dağılımlarının Bitcoin'de düşük, geri kalanın çoğunda ve özellikle HYPE'ta yüksek ağırlıklı göründüğünü söyledi. Balchunas, fonun yaklaşık 15 milyon dolar varlıkla işleme başladığını ve yüzde 0,75 yönetim ücreti taşıdığını belirtti.

Balchunas HYPE'ı portföyde yüksek ağırlıklı görse de token, mevcut kripto ayı piyasasında en güçlü performans gösterenlerden biri oldu. HYPE geçen ay yaklaşık 74,50 dolarla tarihi zirvesine çıktı, bugün ise 65,60 dolar dolayında işlem gördü ve son bir yılda yaklaşık yüzde 38 değer kazandı. Aynı dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 45 geriledi.

FON BAŞLANGIÇTA STAKE YAPMAYACAK

Fon, hisse ispatı ağlarına yatırım yapabilse de izahnamesine göre başlangıçta getiri üretmek için varlıklarını stake etmeyecek. Yine de belge, ileride stake seçeneğinin devreye girme ihtimalini açık bırakıyor.

TKNZ'nin lansmanı uzun bir sürecin ardından geldi. T. Rowe Price fon için ilk başvurusunu Ekim 2025'te yapmıştı. Şirketin dijital varlıklar başkanı Blue Macellari, dört yardımcı yöneticiyle birlikte fonun baş portföy yöneticisi olarak görev alıyor.