Tether ile Swan Bitcoin arasındaki ortaklık mahkemeye taşındı - Son Dakika
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Kripto Para

Tether ile Swan Bitcoin arasındaki ortaklık mahkemeye taşındı

Tether ile Swan Bitcoin arasındaki ortaklık mahkemeye taşındı

Stablecoin ihraççısı Tether, 2022'de kurduğu ortak Bitcoin madencilik şirketi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Swan Bitcoin'e dava açtı. Birleşik Krallık ve Galler Yüksek Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Swan Bitcoin'in sözleşme yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtildi. Swan Bitcoin CEO'su Cory Klippsten ortak şirketin yönetiminden uzaklaştırıldı.

15.01.2025 17:49
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Swan Bitcoin ve Tether arasındaki ortaklık anlaşmazlığı, eski çalışanların kurduğu yeni bir şirketin devreye girmesiyle farklı bir boyut kazandı. Swan Bitcoin'in eski yöneticileri, şirketin özel bilgilerini kullanarak Proton Management adında yeni bir madencilik şirketi kurdu.

Tether Ortaklığında Şirket İçi Bilgiler Sızdırıldı

Swan Bitcoin ve Tether, 2022 yılında 2040 Energy adında bir Bitcoin madencilik şirketi kurdu. Ortaklık kapsamında Tether finansman sağlarken Swan Bitcoin operasyonları sürdürüyordu.

Swan Bitcoin'in eski iş geliştirme başkanı Michael Holmes ve eski yatırım direktörü Raphael Zagury, şirketten ayrılarak Proton Management adında yeni bir şirket kurdu. Swan Bitcoin, eski yöneticilerinin şirketin yazılım kodlarını ve iş stratejilerini kendi şirketlerinde kullandığını iddia etti.

Mahkeme belgelerine göre Proton Management, süreç içinde Tether ile anlaşarak madencilik operasyonlarının kontrolünü devraldı. Bu gelişmenin ardından Swan Bitcoin CEO'su Cory Klippsten, 2040 Energy'deki görevinden alındı.

Swan Bitcoin ayrıca kendi hukuk firması Gibson, Dunn & Crutcher'a karşı da dava açtı. Şirket, hukuk firmasının Tether'ı müşteri olarak kabul ettikten sonra kendilerini temsil etmeyi bırakmasının etik kuralları ihlal ettiğini savundu.

Tether ise tüm süreçte sözleşmelere uygun hareket ettiğini belirtti. Şirket yaptığı açıklamada, Swan Bitcoin'in iddialarını reddetti.

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Son Dakika Kripto Para Tether ile Swan Bitcoin arasındaki ortaklık mahkemeye taşındı - Son Dakika

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