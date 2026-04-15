Tether saklama cüzdanını piyasaya sürdü

15.04.2026 15:06
USDT ihraççısı Tether, kendi saklama cüzdan uygulaması tether.wallet'ı kullanıcılara sundu. Uygulama USDT, USAT, tokenize altın XAUT ve Bitcoin'i destekliyor.

Cüzdan, halihazırda 570 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Tether altyapısını doğrudan tüketiciye yönelik bir ürüne taşıyor. Şirkete göre tether.wallet, "geleneksel finansal sistemin gerisinde bıraktığı milyarlarca kullanıcıyı" hedef alıyor.

Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında uzun cüzdan adresleri yerine @tether.me biçiminde okunabilir kullanıcı adları yer alıyor. İşlem ücretleri ayrı bir gas tokenı bulundurmak zorunda kalmadan doğrudan transfer edilen varlıkla ödeniyor. Tüm işlemler cihaz üzerinde yerel olarak imzalanıyor. Özel anahtarlar yalnızca kullanıcının kontrolünde kalıyor. CEO Paolo Ardoino, hedefin dijital varlık transferlerini "mesaj göndermek kadar kolay" hale getirmek olduğunu belirtti.

Başlangıçta USDT ve XAUT Ethereum, Polygon, Plasma ve Arbitrum üzerinde kullanılabiliyor. USAT, yalnızca Ethereum ağında işlem görebiliyor. Bitcoin hem zincir üstü hem de Lightning Network aracılığıyla destekleniyor.

Özel anahtarların bulut ortamına yedeklenebileceği de duyuruldu. Geçmişte donanım cüzdanlarında uygulanan benzer çözümlere bazı kullanıcıların itiraz ettiği biliniyor. Bulut yedeklemenin devre dışı bırakılıp bırakılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

TETHER'İN ÜRÜN PORTFÖYÜNDEKİ YÜKSELİŞİ

Bu hamle, Tether'in altyapı sağlayıcısı ve ihraççı konumundan tüketiciye doğrudan ulaşan ürünlere geçiş stratejisinin somut bir adımı. Şirket, 2024 sonu itibarıyla USDT ve BTC entegrasyonlarını herhangi bir uygulama ya da cihaza katabilmek amacıyla Wallet Development Kit'i (WDK) açık kaynak olarak yayımlamıştı. tether.wallet bu kit üzerine inşa edildi.

Ardoino'nun uzun vadeli vizyonunda yapay zeka ajanları da bu altyapının kullanıcıları arasında yer alıyor. Gelecekte finansal faaliyetin yalnızca insanlarla sınırlı kalmayacağını öngören Ardoino, makine-makine ödemelerin Bitcoin ve stablecoinlere dayandığı bir sistemde tether.wallet'ın bu temeli desteklediğini ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15.04.2026 15:06:48
SON DAKİKA: Tether saklama cüzdanını piyasaya sürdü - Son Dakika
