Tether'den Bitcoin madenciliği için tek katmanlı açık kaynak kontrol sistemi

28.04.2026 09:02
Tether, Bitcoin madenciliği için açık kaynak geliştirme çerçevesini kamuoyuyla paylaştı. 'Mining Development Kit' adı verilen araç seti, operatörlerin ve geliştiricilerin farklı donanım ve yazılımları tek bir kontrol katmanından yönetmesine olanak tanıyarak parçalı, tedarikçiye özgü sistemlerin yerini almayı hedefliyor.

Araç seti bir SDK ile kullanıcı arayüzü araçlarını bir araya getiriyor. Modüler mimaride donanım standartlaştırılmış işlevler sunuyor; bağımsız modüller çekirdek sistemi değiştirmeden eklenebiliyor. Bu yapı farklı makine, hizmet ve konumlar arasında entegrasyona imkân tanıyor. Araç seti Windows, macOS ve Linux ortamlarını destekliyor. Bireysel kurulumlardan büyük endüstriyel operasyonlara kadar ölçeklenebilecek şekilde tasarlandı.

Tether, MDK'yı daha önce açık kaynaklı hale getirdiği Mining OS üzerine inşa ettiğini açıkladı. Bu adım, şirketin Bitmain donanım tedarikçisiyle yakın bağları bulunan Bitcoin odaklı kredi ve ekipman finansman şirketi Antalpha'da yüzde 8,2 hisse açıkladığı geçen haftadan yaklaşık bir hafta sonra geldi.

MADENCİLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR

Tether madencilik altyapısına yatırımını artırırken sektörün genel tablosu farklı bir yönde seyrediyor. Riot Platforms, HIVE Digital, MARA Holdings, TeraWulf ve Cipher Mining dahil birçok madencilik şirketi, gelirleri çeşitlendirmek amacıyla güç kapasitesini yapay zeka ve yüksek performanslı bilişime yönlendiriyor.

Core Scientific geçen hafta veri merkezi genişlemesi ve kısa vadeli borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla 2031 vadeli 3,3 milyar dolarlık kıdemli teminatlı tahvil ihraç etmeyi planladığını açıkladı. Hut 8 ise pazartesi günü sunduğu belgede Louisiana'da 245 megawatt kapasiteli yapay zeka veri merkezi inşaatı için Fluidstack ile 15 yıllık 7 milyar dolarlık kira anlaşması çerçevesinde 3,25 milyar dolar tahvil ihraç etmeyi hedeflediğini duyurdu. Piyasa değeriyle sektörün en büyük halka açık Bitcoin madencisi IREN'in ise yapay zeka bulut işini büyüttükçe madencilik operasyonlarını zamanla aşamalı olarak sonlandıracağı öngörülüyor.

ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

08:58
Fener’den kovulan Tedesco’nun son hareketi olay oldu
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
