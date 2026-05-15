Tether\'in suç birimi 450 milyon dolarlık şüpheli kripto varlığı dondurdu

Birim, açıklamasında 23 farklı yargı bölgesinde kolluk kuvvetleriyle çalıştığını belirtti. Hedef alınan fonlar uyuşturucu ticareti, borsa saldırıları, Kuzey Kore bağlantılı faaliyetler, terör finansmanı ve fidye amaçlı kaçırma gibi suç türlerine bağlı olarak tespit edildi.

T3 FCU 2025'TE YÜZDE 44 DAHA FAZLA YASA DIŞI FON YAKALADI

Tron Blockchain ağı üzerindeki USDT hareketlerine odaklanan birim acil durumlarda yetkililerin talebiyle 24 saat içinde varlık dondurma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. T3 FCU 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 43,9 daha fazla yasa dışı fon yakaladığını bildirdi.

Açıklama TRM Labs'ın 2025'te yasadışı kripto akışlarının rekor seviye olan 158 milyar dolara ulaştığını tahmin ettiği bir dönemde geldi. Bu rakam stablecoin ihraççıları ve Blockchain ağları üzerindeki uyum baskısının arttığını ortaya koydu.

Uluslararası Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) bu yılın başlarında T3 FCU'yu kolluk kuvvetleri için "paha biçilmez bir kaynak" olarak nitelendirmişti. FATF birimden kamu-özel sektör ortaklık modelleri raporlamasında da söz etmişti.

MERKEZİYETÇİLİK ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR

Yeni rakamlar güvenlik firması BlockSec'in geçen cuma günü paylaştığı ve son 30 günde 500 milyon doların üzerinde USDT'nin dondurulduğunu gösteren zincir üstü verinin ardından geldi. T3 FCU'nun 450 milyon dolarlık faaliyetinin Tether'in daha geniş dondurma operasyonlarıyla ne ölçüde örtüştüğü ise belirsizliğini koruyor.

Kripto sektörünün bir kesimi artan dondurma yetkilerinin merkeziyetçilik riskini artırdığını ve Tron gibi ağlardaki izinsiz transfer yapısını zayıflattığını savunuyor. Tron ise kendisini "tarafsız bir teknoloji sağlayıcı" olarak konumlandırarak yasa dışı faaliyetleri tespit ve engelleme araçlarının Tether, TRM Labs ve kolluk kuvvetlerinde olduğunu belirtti.