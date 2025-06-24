Trump ailesi Bitcoin ve kripto yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor

Trump Media and Technology Group'un yeni stratejisi, şirketin çok yönlü finansal yaklaşımını ortaya koyuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Devin Nunes, hisse geri alımını şirkete güven oyu olarak nitelendirirken, Bitcoin hazine planlarının değişmeyeceğini vurguladı.

Trump Media'nın SEC Onaylı Bitcoin Planı Hisse Geri Alımından Etkilenmiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) yeşil ışık alan şirket, 50 kurumsal alıcıdan elde ettiği kaynaklarla kripto varlık biriktirme sürecine devam edecek.

Trump Media'nın 400 milyon dolarlık geri alım programı, şirketin takdiriyle açık piyasa aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca zaman zaman ödenmemiş dönüştürülebilir tahvillerini de geri satın alabilecek.

Trump Media'nın kripto girişimi, Trump ailesinin kripto para dünyasındaki genişleyen varlığının bir parçası. Başkan Donald Trump'ın en büyük oğulları Eric ve Don Jr.'ın 'American Bitcoin' projesi ile World Liberty Financial DeFi girişimi, ailenin kripto ekosistemindeki çok boyutlu yaklaşımını ortaya koyuyor.

Truth Social ve Truth+ platformlarının yanı sıra Truth.fi fintech markası da bu genişlemenin parçası olarak öne çıkıyor. DJT hisseleri, kurumsal Bitcoin hazine planlarını duyurmasından bu yana yaklaşık otuz puan geriledi.