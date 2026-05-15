Trump ailesi ilk çeyrekte Coinbase, Strategy ve MARA hisseleri satın aldı

15.05.2026 15:33
ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin ilk çeyrekte kripto borsası Coinbase, dijital varlık hazine şirketi Strategy ve Bitcoin madencisi MARA Holdings hisselerini satın aldığı ortaya çıktı. Hükümet Etik Ofisi'ne (OGE) sunulan 278-T mal bildiriminde işlemlerin detayları yer aldı.

Bildirimde Coinbase ile ilgili dokuz ayrı alım kaydı bulunuyor. En büyük işlem 10 Şubat'ta gerçekleşti ve 100.001 ile 250.000 dolar arasında değer taşıyordu. MARA Holdings için ise 50 bin doların altında iki küçük alım rapor edildi.

STRATEGY HİSSELERİNDE HEM ALIM HEM SATIM GERÇEKLEŞTİ

Trump ailesi Strategy'nin A Sınıfı hisselerinde sekiz ayrı işlem yaptı ve bu işlemler hem alım hem satım içeriyordu. En büyük alım 12 Şubat'ta 50.001 ile 100.000 dolar arasında gerçekleşirken en büyük satış 12 Ocak'ta 15.001 ile 50.000 dolar arasında kaydedildi.

Bildirimde ayrıca Block, Robinhood ve SoFi Technologies hisse alımları da yer aldı. Kripto bağlantılı işlemler dönem içinde gerçekleşen 2.000'den fazla alımın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturdu. Diğer dikkat çekici işlemler arasında 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında değişen Nvidia, Microsoft, Oracle ve Boeing alımları bulunuyordu.

Tüm işlemler Donald Trump, First Lady Melania Trump ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının birleşik mali varlıklarını kapsıyor. Bildirim bin doları aşan menkul kıymet işlemlerini içeriyor ancak bireysel işlemleri aile üyelerine ayrıştırmıyor.

