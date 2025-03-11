Trump\'ın kripto para desteği Avrupa\'yı endişelendiriyor

Pazartesi günü gerçekleşen Eurogroup toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Gramegna, ABD'li ve yabancı teknoloji devlerinin dolar bazlı stablecoinlere dayalı kitlesel ödeme çözümleri geliştirmesinin Avrupa'nın parasal egemenliğini ve finansal istikrarını tehlikeye atabileceğini vurguladı. Trump'ın kripto dostu politikaları, stratejik Bitcoin rezervi oluşturma hamlesi ve stablecoinleri teşvik eden kararnameleri, Avrupa'nın dijital para birimlerindeki pozisyonunu tehdit ediyor.

Trump'ın Stablecoin Desteği Avrupa Finans Sistemine Meydan Okuyor

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Genel Müdürü Pierre Gramegna, Donald Trump yönetiminin kripto para politikalarının Avrupa için oluşturduğu riskleri dile getirdi.

Gramegna Eurogroup toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında "ABD yönetimi kripto paralara ve özellikle dolar bazlı stablecoinlere karşı olumlu bir tutum sergiliyor, bu da Avrupa'da belirli endişelere yol açabilir." dedi

ESM, Euro kullanım bölgesinin uzun vadeli finansal istikrarını korumayı amaçlayan hükümetler arası bir kurum. Gramegna'nın uyarısı, dijital para birimlerinin küresel ekonomideki artan önemini vurguluyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yıllardır dolar destekli stablecoinlerle rekabet etmek için dijital euro geliştiriyor. Bankanın resmi açıklamasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde dijital euro için pilot uygulama detayları belirlenecek.

AMB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone daha önce Trump'ın küresel dolar stablecoinlerini teşvikine karşı koymak için dijital euro çabalarının hızlandırılması gerektiğini söylemişti.

Seçim kampanyasından bu yana kripto sektörünü destekleyen Trump, başkan olduktan sonra dolar destekli stablecoinlerin büyümesini amaçlayan çeşitli kararnameler imzaladı. Geçen hafta ise stratejik Bitcoin rezervi oluşturmak için yeni bir adım attı.

Gramegna ayrıca "ESM, Avrupa'nın stratejik özerkliğini korumak için dijital euro'yu gerçeğe dönüştürme konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın aciliyetini destekliyor. Bu dijital Avrupa bugün her zamankinden daha gerekli." ifadelerini de kullandı.