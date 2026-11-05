Trump Media'dan dev Bitcoin transferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump Media'dan dev Bitcoin transferi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump Media\'dan dev Bitcoin transferi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trump ailesinin medya şirketi Trump Media, kredi teminatı olarak tuttuğu yaklaşık 343 milyon dolarlık Bitcoin'i bir kripto borsasına taşıdı. Transfer, şirketin milyar dolarlık borç ödemesi için kritik tarihe haftalar kala geldi.

Trump Media & Technology Group'a bağlı cüzdanlar, toplam 4 bin 259 Bitcoin'i bir kripto borsasına gönderdi. Arkham verilerine göre transfer 2 bin 140 ve 2 bin 119 Bitcoin'lik iki işlemle yapıldı.

Bitcoin'ler, Arkham'ın "2028 vadeli dönüştürülebilir tahvil teminatı" olarak etiketlediği cüzdanlardan çıktı. Şirket transferle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Satış yapıldığı da doğrulanmış değil.

TEMİNATTAKİ BİTCOİNLER HAREKETLENDİ

Trump Media'nın SEC'e sunduğu haziran sonu tarihli bildirime göre şirket, dönüştürülebilir tahviller karşılığında 4 bin 260 Bitcoin'i teminat olarak göstermişti. Transfer edilen miktar bu bakiyenin yalnızca 1,38 Bitcoin altında kalıyor. Şirketin 31 Temmuz itibarıyla teminattakiler dahil yaklaşık 14 bin 139 Bitcoin'i bulunuyordu.

Trump Media daha önce de aynı borsaya Bitcoin göndermişti. Şirket, mayısta 2 bin 650 ve ağustos başında 2 bin 628 Bitcoin'lik transferlerin ardından satış yapmadığını, hareketlerin işlem stratejisi ve saklama yönetimi kapsamında olduğunu açıklamıştı. Söz konusu borsa, şirketin Bitcoin saklama ortaklarından biri.

30 KASIM'DA 1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ VADESİ

Transfer, şirketin kritik bir borç tarihine haftalar kala geldi. Mayıs 2025'te çıkarılan 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvillerin sahipleri, 30 Kasım'da şirketten nakit geri ödeme talep edebilecek. Tüm tahvil sahiplerinin bu hakkı kullanması halinde şirketin yaklaşık 1 milyar dolar ve faiz ödemesi gerekebilir.

Trump Media, 2 Kasım'da SEC'e sunduğu bildirimde mevcut nakdinin ve finansman imkânlarının yetmeyebileceği uyarısında bulundu. Şirket, yeniden finansman, ek borçlanma ve hisse satışı gibi seçeneklerin yetersiz kalması halinde Bitcoin veya diğer dijital varlıklarını satmak zorunda kalabileceğini belirtti. 

Donald TrumpKripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:29:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trump Media'dan dev Bitcoin transferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android