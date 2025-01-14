Trump yönetimi kripto dostu düzenlemelere olumlu bakıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump yönetimi kripto dostu düzenlemelere olumlu bakıyor

Trump yönetimi kripto dostu düzenlemelere olumlu bakıyor

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün yayınlayacağı kararnameler arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) tartışmalı kripto muhasebe rehberi SAB 121'in iptali de yer alıyor. Kripto dostu bir tutum sergileyen yeni yönetim, sektörün bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımlar atmaya hazırlanıyor.

14.01.2025 12:51
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Trump yönetiminin kripto para yaklaşımı şekillenmeye başladı. Yeni atanan kripto yetkilisi David Sacks ve geçiş ekibinin hazırladığı yasal yol haritası, kripto şirketlerinin müşteri varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini zorunlu kılan SAB 121'i hedef alıyor.

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Trump'ın SEC başkanlığına kripto dostu eski düzenleyici Paul Atkins'i seçmesi ve eski PayPal COO'su David Sacks'i "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Yetkilisi" olarak görevlendirmesi, kripto sektörüne yönelik olumlu yaklaşımın güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl Kongre'den geçmesine rağmen Başkan Joe Biden tarafından veto edilen SAB 121 değişikliği, Trump'ın başkanlığında hayata geçebilir. Temsilciler Meclisi'nde 228'e 182 oyla kabul edilen tasarı, Senato'da da 60'a 38 gibi güçlü bir çoğunlukla onaylanmıştı.

Kripto endüstrisi, Bitcoin rezervi oluşturan ve firmaların bankalara erişimini sağlayan kararnameler için baskı yapıyor. Federal kurumlar, finansal kuruluşları kripto ile çalışmaktan vazgeçirmediklerini vurguluyor. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun 2024 Risk İnceleme raporu da bu yaklaşımı destekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump yönetimi kripto dostu düzenlemelere olumlu bakıyor - Son Dakika

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