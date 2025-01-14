Trump yönetimi kripto dostu düzenlemelere olumlu bakıyor

Kripto Para

Trump yönetiminin kripto para yaklaşımı şekillenmeye başladı. Yeni atanan kripto yetkilisi David Sacks ve geçiş ekibinin hazırladığı yasal yol haritası, kripto şirketlerinin müşteri varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini zorunlu kılan SAB 121'i hedef alıyor.

Kripto Dünyası Trump Yönetiminde Rahat Nefes Alacak

Trump'ın SEC başkanlığına kripto dostu eski düzenleyici Paul Atkins'i seçmesi ve eski PayPal COO'su David Sacks'i "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Yetkilisi" olarak görevlendirmesi, kripto sektörüne yönelik olumlu yaklaşımın güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl Kongre'den geçmesine rağmen Başkan Joe Biden tarafından veto edilen SAB 121 değişikliği, Trump'ın başkanlığında hayata geçebilir. Temsilciler Meclisi'nde 228'e 182 oyla kabul edilen tasarı, Senato'da da 60'a 38 gibi güçlü bir çoğunlukla onaylanmıştı.

Kripto endüstrisi, Bitcoin rezervi oluşturan ve firmaların bankalara erişimini sağlayan kararnameler için baskı yapıyor. Federal kurumlar, finansal kuruluşları kripto ile çalışmaktan vazgeçirmediklerini vurguluyor. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun 2024 Risk İnceleme raporu da bu yaklaşımı destekliyor.