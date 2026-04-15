Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Fed adayı Warsh kripto ve yapay zeka varlıklarını açıkladı

15.04.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın Merkez Bankanı (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato onay sürecini başlatmak üzere sunduğu etik bildiriminde kripto para ve yapay zeka şirketlerine yönelik yatırımlarını açıkladı. Ancak bu yatırımların hiçbiri için değer aralığı verilmedi.

Bildirimde kripto tarafında Compound, Dapper Labs ve Kinetic yer alıyor. Yapay zeka şirketleri arasında ise Delphi, Conversion, Factory ve Glue öne çıkıyor. Bu kripto ve yapay zeka yatırımlarının hiçbiri için değer aralığı verilmedi. Söz konusu yatırımlar İstisna Yatırım Fonu (EIF) statüsünde raporlandı. Etik ofisi kuralları bin doların altındaki varlıklar için değer bildirimi zorunlu tutmuyor. Warsh'ın bu yatırımlar için neden değer bildirmediği ise netlik kazanmadı.

Warsh'ın toplam varlıklarının 100 milyon doları aştığı açıklandı. En büyük kalem Juggernaut Fonu'nda tutulan 50 milyon doların üzerindeki pozisyon oldu. Ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller'ın kurduğu Duquesne Aile Ofisi aracılığıyla elde edilen 10 milyon doların üzerindeki danışmanlık geliri de bildirime dahil edildi.

Trump, Warsh'ı ocak ayında Fed başkanlığı adayı olarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Adını Senato'ya resmi olarak mart ayında ilettiği öğrenildi. Mevcut Başkan Jerome Powell'ı görevden alma tehditlerinin bu süreçte belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Powell'ın ikinci dört yıllık görevi 15 Mayıs'ta sona erecek. Senato Bankacılık Komitesi henüz onay oturumu için tarih açıklamadı. Ancak yasama kaynaklarına göre oylamanın önümüzdeki hafta yapılabileceği ihtimali gündemde bulunuyor.

SEC VE CFTC LİDERLİK EKSİKLİĞİYLE BAŞBAŞA

Warsh'ın onay sürecinin ilerlemesine karşın Trump, dijital varlık düzenlemesi açısından kritik öneme sahip iki kurumun kilit pozisyonlarını doldurmak için henüz bir sinyal vermedi. SEC şu anda beş üyeden üçüyle, tamamı Cumhuriyetçi olmak üzere, çalışıyor. CFTC'de ise tek üye olarak Cumhuriyetçi Michael Selig görev yapıyor. Dört koltuk boş kalıyor.

Her iki kurumun dijital varlık düzenlemesinde belirleyici roller üstlenmesi bekleniyor. Senato'nun Temmuz 2025'ten bu yana gündemine alınamayan kripto piyasa yapısı tasarısını yasalaştırması halinde bu roller daha da ağırlık kazanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 09:23:51. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın Fed adayı Warsh kripto ve yapay zeka varlıklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.