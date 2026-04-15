Trump\'ın Fed adayı Warsh kripto ve yapay zeka varlıklarını açıkladı

Bildirimde kripto tarafında Compound, Dapper Labs ve Kinetic yer alıyor. Yapay zeka şirketleri arasında ise Delphi, Conversion, Factory ve Glue öne çıkıyor. Bu kripto ve yapay zeka yatırımlarının hiçbiri için değer aralığı verilmedi. Söz konusu yatırımlar İstisna Yatırım Fonu (EIF) statüsünde raporlandı. Etik ofisi kuralları bin doların altındaki varlıklar için değer bildirimi zorunlu tutmuyor. Warsh'ın bu yatırımlar için neden değer bildirmediği ise netlik kazanmadı.

Warsh'ın toplam varlıklarının 100 milyon doları aştığı açıklandı. En büyük kalem Juggernaut Fonu'nda tutulan 50 milyon doların üzerindeki pozisyon oldu. Ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller'ın kurduğu Duquesne Aile Ofisi aracılığıyla elde edilen 10 milyon doların üzerindeki danışmanlık geliri de bildirime dahil edildi.

Trump, Warsh'ı ocak ayında Fed başkanlığı adayı olarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Adını Senato'ya resmi olarak mart ayında ilettiği öğrenildi. Mevcut Başkan Jerome Powell'ı görevden alma tehditlerinin bu süreçte belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Powell'ın ikinci dört yıllık görevi 15 Mayıs'ta sona erecek. Senato Bankacılık Komitesi henüz onay oturumu için tarih açıklamadı. Ancak yasama kaynaklarına göre oylamanın önümüzdeki hafta yapılabileceği ihtimali gündemde bulunuyor.

SEC VE CFTC LİDERLİK EKSİKLİĞİYLE BAŞBAŞA

Warsh'ın onay sürecinin ilerlemesine karşın Trump, dijital varlık düzenlemesi açısından kritik öneme sahip iki kurumun kilit pozisyonlarını doldurmak için henüz bir sinyal vermedi. SEC şu anda beş üyeden üçüyle, tamamı Cumhuriyetçi olmak üzere, çalışıyor. CFTC'de ise tek üye olarak Cumhuriyetçi Michael Selig görev yapıyor. Dört koltuk boş kalıyor.

Her iki kurumun dijital varlık düzenlemesinde belirleyici roller üstlenmesi bekleniyor. Senato'nun Temmuz 2025'ten bu yana gündemine alınamayan kripto piyasa yapısı tasarısını yasalaştırması halinde bu roller daha da ağırlık kazanacak.