Trump\'ın kripto serveti yeni bir tartışma başlattı

Warren, Trump'tan 1 Ocak ile 15 Temmuz arasındaki kripto para kazançlarına ilişkin bir mali beyan raporunu gönüllü olarak açıklamasını istedi. Talep, Trump'ın 2025 mali beyanının, başkanın o yıl kripto ile bağlantılı girişimlerden 1,4 milyar dolar kazandığını göstermesinin ardından geldi. Bu kazanç, Trump'ın memecoin'i Official Trump (TRUMP) ile ailesinin şirketi World Liberty Financial üzerinden elde edilen gelirleri de içeriyordu.

Warren mektubunda, bu beyanın başkanların, başkan yardımcılarının, üst düzey yönetim yetkililerinin, Kongre üyelerinin ve ailelerinin kripto sektöründen kazanç sağlamasının uygunluğuna dair kilit sorular doğurduğunu savundu. Warren'a göre bu tablo, ABD Senatosu'nun tam da Trump'ın kripto varlıklarının değerini artırma potansiyeli taşıyan bir piyasa yapısı yasasını tartıştığı sırada ortaya çıktı.

Trump'ın 2025 beyanı, seçilmiş yetkililerle çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik bir Devlet Etiği Ofisi zorunluluğu kapsamında 30 Haziran'da sunuldu. Warren, başkanın 2026 yıllık raporunu Mayıs 2027'ye kadar sunmak zorunda olmadığını belirtti, ancak Senato kripto piyasası yapısı yasası olan Dijital Varlık Piyasası Açıklığı (CLARITY) Yasası'nı görüşürken bunu 23 Temmuz'a kadar gönüllü olarak yapmasını talep etti. Senatör, yeterli koruyucu düzenlemeler olmadan CLARITY'nin başkanın önemli çıkar çatışmalarını alabildiğine artıracağını ve neredeyse kesinlikle kendisinin ve ailesinin kripto varlıklarının değerini yükselteceğini öne sürdü.

Trump ise 2 Temmuz'daki bir röportajda, başkanken kripto yatırımlarından kazanç sağlamasında yasa dışı ya da yanlış hiçbir şey olmadığını söylemişti.

SENATO YASAYI AĞUSTOS TATİLİNDEN ÖNCE OYLAYACAK

Senato çoğunluk lideri John Thune'a göre Senato, ağustos ayındaki bölge çalışma dönemine ara vermeden önce kripto yasasını oylayacak. Ancak birçok Demokrat, etik konusunda net hükümler içermeyen hiçbir yasayı desteklemeyeceklerini açıkça belirtti. Bazı Demokratlar bu tutumlarına gerekçe olarak Trump'ın olası çıkar çatışmalarını gösterdi.

MECLİS KOMİTESİ NEW YORK'TA CLARITY OTURUMU YAPTI

Meclis Finansal Hizmetler Komitesi'nin Dijital Varlıklar, Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka Alt Komitesi, bugün New York'ta CLARITY Yasası'na ilişkin bir saha oturumu düzenledi. Yasa, Temsilciler Meclisi tarafından Temmuz 2025'te kabul edilmişti, ancak Senato'da 60 oyla onaylanması halinde yeniden Meclis'e dönecek.

Komitenin tamamına başkanlık eden ve oturuma katılan Temsilci French Hill, CLARITY'nin Kongre için iki partili bir öncelik olduğunu söyledi. Ancak oturumda hiçbir Demokrat temsilcinin bulunmadığı görüldü.