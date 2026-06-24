Trump\'ın kuantum kararnameleri Bitcoin ve kriptoyu nasıl etkiler?

Geçtiğimi gün imzalanan kararnameler, kuantum teknolojisinde hem saldırı hem savunma hedefleri taşıyor ve kuantum sonrası güvenliğe ulaşmayı amaçlıyor. Kuantum güvenliği araçları geliştiren Project Eleven'ın CEO'su Alex Pruden, bunun "devlet bütçesinin ve zamanının bu hedeflere yönlendirilmesi anlamına geldiğini" söyledi.

Kararnameler somut takvimler de getiriyor. Buna göre Eylül 2028'e kadar kuantum sensörlerinin geliştirilmesi, 2031 sonuna kadar da federal kurumların kritik sistemlerinde kuantum sonrası kriptografiye (PQC) tam geçiş hedefleniyor.

Adımlar, blok zincirlerinin dayandığı kriptografiye yönelik kuantum tehditlerine ilişkin artan farkındalık ortamında geldi. Yeterince güçlü kuantum bilgisayarların Shor algoritması aracılığıyla açık adreslerden özel anahtarları türetebileceği ve bu nedenle milyonlarca Bitcoin'in risk altında olduğu tahmin ediliyor. Ethereum Foundation ve Solana Foundation gibi kuruluşlar da kuantum sonrası güvenlik için çalışmalara başladı.

2031 SONUNA KADAR KUANTUM SONRASI GEÇİŞ ZORUNLU

Pruden'a göre kararnameler, federal satın alma kurallarını değiştirerek kuantum sonrası kriptografi yükümlülüğünü yalnızca devlet kurumlarıyla sınırlı tutmuyor ve tüm federal yüklenicilere genişletiyor. Bu adım, geliştirme çalışmalarını hızlandıracak. Düzenleme ayrıca PQC için 2031'i açık bir son tarih olarak belirliyor. Pruden, daha önce ABD yönetiminin yalnızca klasik kriptografinin 2035'e kadar terk edilmesi yönünde yol gösterici bir tavsiye yayımladığını, kuantum sonrası geçişin ise zorunlu değil örtük bırakıldığını aktardı.

Pruden, kararnamelerin özellikle ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından standartlaştırılan algoritmalara atıf yaptığına dikkat çekti. Buna karşılık birçok blok zinciri protokolü, NIST standardı dışındaki şemaları araştırıyor. Uzmana göre kararnamelerin NIST'i işaret etmesi, uyum arayan yüklenici ve tedarikçiler arasında bu standartların daha geniş biçimde benimsenmesini sağlayabilir.

KUANTUM GÜNÜ BEKLENENDEN ERKEN GELEBİLİR

Project Eleven'ın yayımladığı bir rapora göre kuantum bilgisayarların modern şifrelemeyi kırabileceği "Kuantum Günü" 2030 gibi erken bir tarihte gelebilir ve bu durum yaklaşık 6,9 milyon Bitcoin'i riske atabilir. Bitcoin'i bu tehditlere hazırlamaya yönelik araçlar geliştiren şirket, bu yıl düzenlediği bir turda 20 milyon dolar topladı. Pruden, sektörün büyük bölümünün hâlâ araştırma aşamasında olduğunu ve çoğu özel şirketin proaktif yerine tepkisel davrandığını belirtti.

Pruden, uzun vadeli dayanıklılığın anahtarı olarak farklı kriptografik algoritmalar arasında kolayca geçiş yapabilmeyi gösterdi. Uzmana göre kararnameler Bitcoin'e doğrudan dokunmuyor ancak düzenleyici tempoyu belirliyor. Bitcoin açısından asıl izlenmesi gereken, kuantuma dayanıklı adres önerisi BIP-360 gibi imza çalışmaları olacak. Tüm bunlar, Trump'ın daha önce imzaladığı Stratejik Bitcoin Rezervi kararnamesiyle birlikte daha da önem kazanıyor.