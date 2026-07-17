Trump'ın promter operatörü bahislerle binlerce dolar kazandı - Son Dakika
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Trump'ın promter operatörü bahislerle binlerce dolar kazandı

Trump\'ın promter operatörü bahislerle binlerce dolar kazandı
17.07.2026 12:20
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ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir görev yapan prompter operatörü, Trump'ın konuşmalarına bağlı Kalshi piyasalarında kamuya açık olmayan bilgiyi kullanarak kâr ettiği iddialarıyla federal düzenleyicilerin merceğine girdi. ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayanarak aktardığına göre operatör, bu bahislerden 100 bin doların üzerinde kazanç elde etti.

Habere göre 2016'dan bu yana Trump'ın teleprompterı kullanan teknik asistan Gabriel Perez, başkanın konuşmalarına bağlı bir düzineden fazla piyasada bahis oynadı. Sözleşmeler, Kalshi'nin belirli kelime, ifade ya da konuların kamuya açık konuşmalarda geçip geçmeyeceğine bahis oynanan "Mentions" piyasalarının parçasıydı. Kaynaklara göre Perez, Trump'ın geçeceğine bahis oynadığı kelimeleri içeren hazır bölümleri atladığı anlarda kimi zaman konuşma ortasında pozisyonlarından çıktı.

Düzenleyiciler, aralarında Birliğin Durumu konuşması ve Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmanın da bulunduğu yaklaşık üç aya yayılan bir düzineden fazla konuşmaya bağlı bahisleri ortaya çıkardı. Kalshi, bu işlemleri gözetim sistemleriyle tespit ederek Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) bildirdi. Perez, haberin ardından idari izne ayrıldı. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın söz konusu iddiaları bir rezalet olarak nitelendirdiğini söyledi. CFTC ise bir soruşturmayı ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini belirtti.

PEREZ 12'DEN FAZLA KONUŞMAYA BAHİS OYNADI

Kalshi'nin "Mentions" piyasaları, kullanıcıların bir konuşmada hangi kelime ya da konuların yer alacağına bahis oynamasına imkân tanıyor. Perez'in bahisleri de doğrudan Trump'ın konuşma içeriğine dayanıyordu. Kaynaklara göre operatör, Trump metinden saptığında zararını sınırlamak için bahislerden çıkabiliyordu.

Beyaz Saray'dan bir sözcü, kurumun katı etik kurallarının bulunduğunu belirtti. Kalshi ise gözetim ekibinin işlemleri hızla işaretleyip düzenleyicilere ilettiğini açıkladı. Söz konusu iddialar henüz yargıya taşınmadı ve süreç sürüyor.

İRAN BAHSİNDE 1 MİLYON DOLARLIK İÇERİDEN BİLGİ ŞÜPHESİ

Tahmin piyasaları, işlem hacimleri son aylarda hızla artarken içeriden bilgiyle işlem yapılması konusunda giderek daha fazla incelemeyle karşılaşıyor. Martta altı Polymarket yatırımcısı, ABD'nin şubat sonundan önce İran'a saldıracağına doğru bahis oynayarak yaklaşık 1 milyon dolar kazandı. Bir analiz firmasının verilerine göre birkaç cüzdan, Tahran'da ilk patlamalar bildirilmeden yalnızca saatler önce bahis açtı.

Ocak ayında ise bir Polymarket hesabı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun bu ay sonuna kadar görevden ayrılacağına bahis oynayarak 400 bin dolar kazandı. Savcılık daha sonra bu bahsi gizli bilgi kullanarak açtığı iddiasıyla 38 yaşındaki muvazzaf ABD askeri Gannon Ken Van Dyke'ı gözaltına aldı. Mayısta ise ABD, bir arama motoru şirketinin yazılım mühendisini iç arama verilerini kullanarak Polymarket'te 1,2 milyon dolar kazanmakla suçladı. Bu olayların ardından yasa koyucular, seçilmiş yetkililerin ve yakınlarının kamu politikasına bağlı tahmin piyasası sözleşmelerinde bahis oynamasını engelleyecek düzenlemeler getirdi. Senato ayrıca kendi üyelerinin tahmin piyasalarında işlem yapmasını yasakladı. Polymarket ve Kalshi de son aylarda içeriden bilgiyle işlemi önlemeye yönelik önlemler açıkladı.

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