Türkiye'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Türkiye'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor

Türkiye\'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor

Garanti BBVA, Avrupa'nın kripto para piyasalarına adım atıyor. Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesiyle uyumlu olarak sunulacak olan bu hizmetler, kripto alım satımını daha erişilebilir kılıyor.

02.01.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa finans sektörü kripto para hizmetlerine hızla yöneliyor. İspanyol bankacılık devi BBVA'nın büyük hissedarı olduğu Garanti BBVA, müşterilerine kripto alım satım hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Bu girişim, BBVA'nın kripto ekosistemine derinlemesine dahil oluşunu ve Avrupa'nın finansal hizmetlerdeki yenilikçi adımlarını simgeliyor.

Garanti BBVA'dan Kripto Hamlesi: Türkiye'nin ve Avrupa'nın Kripto Geleceği Şekilleniyor

Avrupa bankacılık sektöründe kripto para hizmetleri konusunda yeni bir dönem başlıyor. İspanyol kripto borsası Bit2Me'nin açıklamalarına göre Avrupa'daki bankalar önümüzdeki dönemde müşterilerine kapsamlı kripto para hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.

Bu gelişmelerin öncülerinden biri olan Garanti BBVA, İspanyol bankacılık devi BBVA'nın ana ortaklığındaki Garanti BBVA Kripto platformu üzerinden kripto para işlemlerini başlatmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Banka, 2023 Aralık ayından bu yana sınırlı sayıda kullanıcıyla pilot program yürütüyor. Bu girişimde, 2014'te İspanya'da kurulan Bit2Me işlem merkezi olarak görev yapacak.

Bit2Me Satış Müdürü Abel Peña, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, BBVA benzeri bankaların kripto borsalarıyla iş birliklerinin artacağını öngörüyor. Peña, "2025'te Avrupa genelinde çok sayıda bankanın kripto spot ticaretini müşterilerine sunduğuna tanık olacağız. Şu anda 50'yi aşkın finans kurumuyla görüşmelerimiz sürüyor ve bunların önemli bir kısmı 2025'in ilk üç ayında kripto hizmetlerini devreye almayı planlıyor." açıklamasında bulundu.

Dünya çapında 857 milyar dolarlık varlık yönetimiyle 43. sırada yer alan ve İspanya'nın ikinci büyük bankası konumundaki BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA Kripto, 2024 Ocak ayı başında internet sitesi üzerinden kripto işlem hizmetlerini duyurmuş, ancak henüz geniş kullanıma açmamıştı.

Peña'nın değerlendirmesine göre, Türkiye'deki düzenleyici çerçeve, BBVA'nın kripto piyasasına erken adım atmasını sağladı. 30 Aralık'ta yürürlüğe giren MiCA düzenlemesiyle Avrupa'daki finans kuruluşları, yerel düzenleyicilerden izin alarak Bitcoin, Ether ve diğer kripto paraları müşterilerine sunabilecek.

Bankacılık sektörünün kripto paralara artan ilgisinde, MiCA'nın getirdiği düzenleyici netlik, kripto dostu siyasetçiler ve özellikle ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'ın tutumu etkili oldu. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına son bir yılda gerçekleşen 35 milyar dolarlık rekor yatırım da sektöre olan ilgiyi pekiştirdi.

Avrupa'da Deutsche Bank, Ethereum ağında ZKsync teknolojisiyle rollup geliştirme çalışmaları yürütürken, İsviçreli Taurus ile kripto saklama ve tokenizasyon projeleri üzerinde çalışıyor. Société Générale ise SG-FORGE adlı kripto birimini kurdu ve XRP Ledger ağında euro stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor.

Garanti Bankası, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Türkiye'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.