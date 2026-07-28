Üç büyük Blockchain yoğun kullanılıyor ama fiyatları düşüyor

Varlık yönetim şirketi Bitwise'ın zincir üstü araştırma başkanı Kam Benbrik, ağların temel göstergeleri ile piyasa duyarlılığı arasında büyük bir ayrışma görüldüğünü söyledi. Benbrik, fiyatların 2025'e kıyasla düştüğünü, buna karşın zincir üstünde iki eğilimin öne çıktığını belirtti. Yöneticiye göre blok zincirleri daha ucuz hale gelirken zincir üstü faaliyet de gerçekte artıyor.

Bitwise yakın zamanda ilk çeyreklik staking raporunu yayımladı. Rapora göre faaliyet artıp işlem maliyetleri düşerken Ethereum, Solana ve Avalanche genelinde gelirler sert biçimde geriledi. Bitwise, gelirdeki düşüşün esas olarak protokol tasarımından kaynaklandığını, ağların blok alanını daha ucuz ve daha bol hale getirdiğini belirtti. Şirkete göre bazı durumlarda talebin zayıflaması da rol oynadı, fakat bu genel bir eğilim değildi.

KURUMSAL STAKING ARTARKEN GETİRİLER İNCELİYOR

Bitwise, staking'in giderek kurumsallaştığına da dikkat çekti. Şirkete göre bu yıl doğrulayıcı havuzuna eklenen Ethereum'un büyük bölümünden borsa yatırım fonları, şirket hazineleri ve diğer büyük sahipler sorumlu. Araştırmacılar, Ethereum ve Solana'daki staking ödüllerinin çoğunun yeni token ihracıyla finanse edildiğine ve bu nedenle stake etmemeyi seçen sahiplerin değer kaybı riskiyle karşılaştığına işaret etti. Ayrıca staking katılımının artması, ödüllerin daha ince bir tabana yayılmasına ve getirilerin gerilemesine yol açıyor.

İkinci çeyrek sonunda rekor düzeyde 40,2 milyon Ethereum stake edildi. Bu miktar, kripto paranın toplam arzının üçte birine denk geliyor. Benbrik'e göre zincir üstündeki girişlerin asıl kaynağı kurumlar. Nitekim pazartesi günü, en büyük Ethereum hazine şirketi BitMine, sahip olduğu yaklaşık 5,8 milyon Ethereum'un 4,9 milyondan fazlasını stake ettiğini açıklamıştı.

GETİRİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TOKEN İHRACINDAN GELİYOR

Bitwise'ın ikinci çeyrek raporuna göre Ethereum'un yıllıklandırılmış staking getirisi bu çeyrekte yüzde 2,84, Solana'nınki ise yüzde 6,25 oldu. Buna karşın yeni ihraç edilen tokenler, Ethereum'un staking ödüllerinin yüzde 93'ünü, Solana'nınkilerin ise yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu. Bu da manşetteki getirinin büyük bölümünün, ağ kullanıcılarının ödediği ücretlerden değil token ihracından geldiği anlamına geliyor.

Benbrik, Bitwise'ın müşterilerinin hem getiri elde etmek hem de altyapıdaki ağı desteklemek için stake ettiğini söyledi. Yöneticiye göre bazı müşteriler ise staking getirisinin yanı sıra zincir üstü faaliyete de katılmak istiyor. Benbrik, bu tür müşteriler için likit staking gibi çözümler bulunduğunu, böylece kullanıcıların staking getirisine erişirken aynı tokeni merkeziyetsiz finansta farklı işlemler için kullanabildiğini belirtti. Yöneticiye göre bu kullanıcılar söz konusu tokenle likidite sağlayabiliyor ya da onu teminat göstererek borçlanabiliyor.