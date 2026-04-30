Visa\'nın stablecoin uzlaşma pilotu 7 milyar dolar hacme ulaştı

Programa daha önce dahil olan Ethereum, Solana, Stellar ve Avalanche'ın yanına yeni ağların eklenmesiyle katılımcılar dokuz farklı Blockchain üzerinden stablecoin ile işlem uzlaşması yapabiliyor. Visa, yıllık hacmin büyüklüğünün şirketin ana ödeme iş kolundaki rakamların yanında sınırlı kalmaya devam ettiğini de belirtti.

Girişim, geleneksel bankacılık altyapısı yerine stablecoinlerin daha hızlı uzlaşma, yedi gün yirmi dört saat erişilebilirlik ve sınır ötesi ödemelerde verimlilik sunup sunamayacağını test ediyor. Visa, mart ayında Stripe bünyesindeki Bridge ile genişlettiği ortaklık kapsamında stablecoin bağlantılı küresel bir kart programını da hayata geçirmişti.

STABLECOİN UZLAŞMASINDA REKABET YOĞUNLAŞIYOR

Visa'nın adımı, stablecoin uzlaşmasına yönelik rekabetin kızıştığı bir döneme denk geldi. Mastercard da ABD'de MetaMask gibi cüzdanlarla kurduğu entegrasyonlar aracılığıyla stablecoin bağlantılı kart harcamalarını etkinleştirdi. Ödeme yazılımı sağlayıcısı Modern Treasury çarşamba günü Polygon ile entegre olduğunu açıklayarak işletmelerin stablecoin ödemelerini daha hızlı taşımasına yardımcı olmayı hedeflediğini bildirdi.

ABD'de GENIUS Yasası'nın onaylanması, ödeme amaçlı stablecoinler için daha net düzenleyici standartlar oluşturarak sektördeki ivmeyi artırdı. Kripto ekosistemindeki şirketler ve fintechler, stablecoin ödemelerinin altyapısını ve kurumlar arası uzlaşma katmanını kontrol etmek için giderek sertleşen bir rekabete girdi. Stablecoinlerin getiri sağlayıp sağlayamayacağı gibi politika soruları ise ABD'deki yasa süreçlerinde tartışılmaya devam ediyor.

Dolaşımdaki stablecoin değeri 320 milyar doları aştı. Bu rakam 2024 başından bu yana yaklaşık yüzde 150 artışa işaret ediyor.