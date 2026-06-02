Vitalik Buterin, tasfiyesiz sentetik varlık modeli önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vitalik Buterin, tasfiyesiz sentetik varlık modeli önerdi

Vitalik Buterin, tasfiyesiz sentetik varlık modeli önerdi
02.06.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un kurucu ismi Vitalik Buterin, borç pozisyonları yerine opsiyonları temel yapıtaşı olarak kullanan sentetik varlık mimarisi önerdi. Model, tasfiye mekanizmasını ve gerçek zamanlı oracle bağımlılığını birlikte ortadan kaldırıyor.

Buterin, 1 Haziran'da Ethereum araştırma forumunda yayımladığı yazıda mevcut algoritmik stablecoin sistemlerinin temel zaafiyetini gerçek zamanlı oracle bağımlılığı olarak tanımladı. Borç pozisyonuna dayalı tasfiye anlık fiyat verisi gerektiriyor. Bu yapı oracle manipülasyonuna karşı savunma imkânını kısıtlıyor.

Önerilen yapıda 1 ETH, korumalı (P) ve kaldıraçlı (N) olmak üzere iki pozisyona bölünüyor. Vade tarihinde oracle değeri belirleyip ETH'i bir formüle göre ikisi arasında paylaştırıyor. İki pozisyon toplamı her zaman 1 ETH'e eşit olduğundan sistem iflas edemiyor.

Sistem, tahmin piyasalarının da kullandığı "yavaş oracle" yapısıyla çalışabiliyor. Geniş itiraz penceresi ve insan müdahalesi imkânı tanıyan bu yapı, gerçek zamanlı fiyat beslemelerine duyulan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Buterin, yıllık yüzde 1-4 standart sapma toleransının fiat paraların birbirine karşı hareketine kıyasla küçük kaldığını öne sürdü.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Vitalik Buterin, tasfiyesiz sentetik varlık modeli önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:29:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Vitalik Buterin, tasfiyesiz sentetik varlık modeli önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.