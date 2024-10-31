Wall Street devi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT Mart rekorunu kırdı - Son Dakika
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Wall Street devi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT Mart rekorunu kırdı

Wall Street devi BlackRock\'ın Bitcoin ETF\'si IBIT Mart rekorunu kırdı

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sii IBIT, Çarşamba günü 872 milyon dolar net fon girişiyle rekor kırdı. Bu rakam, ABD'nin en büyük spot Bitcoin ETF'sinin Ocak ayındaki lansmanından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bloomberg analistleri, spot Bitcoin ETF'lerinin yakında Bitcoin'in en büyük sahibi olarak Satoshi Nakamoto'yu geçebileceğini hesaplıyor.

31.10.2024 14:24
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Wall Street Bitcoin ETF'lerine yoğun ilgi duyuyor. Merkez bankalarının küresel faiz indirimi eğilimi ve ABD başkanlık seçimlerinde kripto dostu Donald Trump'ın öne çıkması, spot Bitcoin ETF'lerine olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Spot ETF'ler 1 Milyon Bitcoin Sınırında

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri Çarşamba günü toplam 893,21 milyon dolar net fon girişi kaydetti. Bu rakam, ETF'lerin ikinci en yüksek günlük performansı olarak dikkat çekiyor.

Yatırım eğilimi diğer ETF'lere de yansıdı. Fidelity'nin FBTC'si 12,57 milyon dolar fon girişi sağlarken, Ark Invest ve 21Shares'in ARKB'si, VanEck'in HODL'u ve Invesco'nun BTCO'su 8 milyon doların altında fon girişi kaydetti.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, spot Bitcoin ETF'lerinin toplam Bitcoin varlığının 1 milyon BTC'yi aştığını ve Kasım ayı sonuna kadar Satoshi Nakamoto'nun 1,1 milyon BTC'lik portföyünü geçebileceğini belirtti.

Spot ETF alımları başlangıçta bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirilirken, süreç giderek kurumsallaşıyor. Uzmanlar, ETF'lerdeki kurumsal payların bir yıl içinde yüzde 40'a ulaşabileceğini öngörüyor.

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Son Dakika Kripto Para Wall Street devi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT Mart rekorunu kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wall Street devi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT Mart rekorunu kırdı - Son Dakika
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