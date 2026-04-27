Western Union stablecoin planını netleştirdi

Ekim 2025'te duyurulan USDPT, Solana Blockchain ağı üzerinde inşa edilecek ve Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek. Şirket bu stablecoini dijital varlık ağıyla birleştirerek sorunsuz kullanım sağlamayı hedefliyor. Borsa iş ortakları USDPT'nin erişim, dönüşüm ve dağıtım süreçlerini destekleyecek. Öncelikli koridorlardaki bankacılık iş ortakları ise doğrudan takas ve hazine kullanım senaryolarını hayata geçirecek.

Western Union'ın dijital varlık ağı (DAN), stablecoin ve diğer kripto paraların küresel ödeme sisteminden akmasına ve gerçek dünya nakit erişimiyle buluşmasına olanak tanımayı amaçlıyor. DAN bu hafta ilk iş ortağını duyuracak. Geçen ay yapılan açıklamada ağın, kullanıcılara dijital dolarlarını dünya genelinde 360.000'den fazla ödeme noktasında yerel para birimine dönüştürme imkânı sunacağı belirtilmişti.

STABLECOİN ÖDEMESİ KURUMSAL AKIMA DÖNÜŞÜYOR

Western Union bu yıl içinde ayrıca bir stablecoin ödeme kartı piyasaya sürmeyi planlıyor. Kart, kullanıcıların stablecoin tutmasına ve harcamasına olanak tanıyacak. McGranahan, dijital varlıkları şirketin çekirdek ödeme platformunun kalıcı bir parçasına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geleneksel finans kurumlarının stablecoin ekosistemi arka planında hız kazanıyor. Kripto saklama sağlayıcısı Taurus'un kurucu ortağı Lamine Brahimi, Avrupa bankalarının ve şirketlerinin stablecoin altyapısı için aktif biçimde iş ortağı seçimini sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Küresel stablecoin piyasasının toplam değeri 320 milyar dolara ulaştı. Bu piyasada Tether'ın USDT'si 189,7 milyar dolarlık pazar değeriyle öne çıkıyor. Circle'ın USDC'si 77,7 milyar dolar, Sky Dollar ise 8,2 milyar dolarla sıralamada yer alıyor.