Western Union stablecoin planını netleştirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Western Union stablecoin planını netleştirdi

27.04.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Western Union CEO'su Devin McGranahan, şirketin ABD dolarına sabit stablecoini USDPT'nin mayıs ayında kullanıma açılmasının planlandığını duyurdu. McGranahan, Western Union'ın dijital varlıklarda ne kadar hızlı ölçeklenebileceğine odaklandıklarını belirtti.

Ekim 2025'te duyurulan USDPT, Solana Blockchain ağı üzerinde inşa edilecek ve Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek. Şirket bu stablecoini dijital varlık ağıyla birleştirerek sorunsuz kullanım sağlamayı hedefliyor. Borsa iş ortakları USDPT'nin erişim, dönüşüm ve dağıtım süreçlerini destekleyecek. Öncelikli koridorlardaki bankacılık iş ortakları ise doğrudan takas ve hazine kullanım senaryolarını hayata geçirecek.

Western Union'ın dijital varlık ağı (DAN), stablecoin ve diğer kripto paraların küresel ödeme sisteminden akmasına ve gerçek dünya nakit erişimiyle buluşmasına olanak tanımayı amaçlıyor. DAN bu hafta ilk iş ortağını duyuracak. Geçen ay yapılan açıklamada ağın, kullanıcılara dijital dolarlarını dünya genelinde 360.000'den fazla ödeme noktasında yerel para birimine dönüştürme imkânı sunacağı belirtilmişti.

STABLECOİN ÖDEMESİ KURUMSAL AKIMA DÖNÜŞÜYOR

Western Union bu yıl içinde ayrıca bir stablecoin ödeme kartı piyasaya sürmeyi planlıyor. Kart, kullanıcıların stablecoin tutmasına ve harcamasına olanak tanıyacak. McGranahan, dijital varlıkları şirketin çekirdek ödeme platformunun kalıcı bir parçasına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geleneksel finans kurumlarının stablecoin ekosistemi arka planında hız kazanıyor. Kripto saklama sağlayıcısı Taurus'un kurucu ortağı Lamine Brahimi, Avrupa bankalarının ve şirketlerinin stablecoin altyapısı için aktif biçimde iş ortağı seçimini sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Küresel stablecoin piyasasının toplam değeri 320 milyar dolara ulaştı. Bu piyasada Tether'ın USDT'si 189,7 milyar dolarlık pazar değeriyle öne çıkıyor. Circle'ın USDC'si 77,7 milyar dolar, Sky Dollar ise 8,2 milyar dolarla sıralamada yer alıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:19:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.