WhiteBIT MiCA geçişini çifte lisansla tamamladı

WhiteBIT'in Avrupa kolu olan WB-Shield Innovations GmbH, 19 Haziran'da Avusturya Finansal Piyasa Otoritesi'nden (FMA) MiCA lisansı aldı. WhiteBIT EU adıyla faaliyet gösteren şirket, bu lisansla düzenlemeye tabi kripto hizmetlerini tek bir yetkiyle Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 30 ülkede sunabilecek.

Grubun bir diğer şirketi White Tech ise daha önce, 29 Nisan'da Hırvatistan Finansal Hizmetler Denetim Ajansı'ndan (HANFA) MiCA kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı yetkisi almıştı. WhiteBIT'in kurucusu ve üst yöneticisi Volodymyr Nosov'un çoğunluk hissesine sahip olduğu White Tech, Hırvatistan'da MiCA onayı alan ilk şirketlerden biri oldu. Böylece WhiteBIT'in bağlı olduğu W Group, iki ayrı üye ülkede MiCA yetkisi tutar hale geldi.

MİCA TEK YETKİYİ TÜM AVRUPA'DA GEÇERLİ KILIYOR

MiCA, bir üye ülkede yetki alan kripto şirketlerinin her ülkede ayrı lisans almadan hizmetlerini tüm Avrupa Ekonomik Alanı'na taşımasına olanak tanıyor. Bu pasaport sistemi sayesinde WhiteBIT, kripto varlık alım satımı, transfer ve saklama gibi düzenlemeye tabi hizmetleri tek yetkiyle blok genelinde sunabilecek. Düzenleme, üye devletler arasında tutarlı kurallar getirerek piyasa şeffaflığını ve sektöre güveni artırmayı amaçlıyor.

İki onay, MiCA geçiş döneminin 1 Temmuz'da sona ermesinden önce geldi. Bu tarihten itibaren eski ulusal kayıtlarla çalışan kripto şirketlerinin AB'de hizmet verebilmek için MiCA lisansı tutması gerekiyor. Yetkisini alamayanlar bloktaki müşterilerine hizmeti durdurmak zorunda kalacak. WhiteBIT, çifte yetkiyle bu eşiğe lisanslı tarafta girdi.

BÜYÜK BORSALAR MİCA LİSANSINI TEK TEK ALDI

WhiteBIT, MiCA lisansını alarak Avrupa'da yetkilendirmesini tamamlayan büyük borsalar arasına katıldı. Coinbase Lüksemburg'da, Kraken İrlanda'da, OKX ve Crypto.com Malta'da, Bitpanda ile Bybit ise Avusturya'da MiCA yetkisi aldı.

Buna karşılık dünyanın en büyük borsası Binance, son tarihten önce hiçbir üye ülkeden MiCA yetkisi alamadı. Yunanistan'daki başvurusunu geri çeken borsa, 1 Temmuz'dan itibaren AB'de yeni üye alımını durduracağını ve bazı hizmetlerini kısıtlayacağını duyurdu.