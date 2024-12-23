XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi?

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi?

Kripto para piyasasının belki de en olaylı token'ı XRP yeni yıl öncesinde yatırımcılar tarafından sıkı bir takip altında. Analistler her an her ihtimalin olabileceğini öngörürken XRP fiyatı düşecek mi yükselecek mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Güncel XRP fiyat tahmini ve teknik analizi sizler için derledik.

23.12.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

XRP, son dönemde piyasa duyarlılığı için önemli bir seviye olarak görülen 26 EMA etrafında destek bulmuş durumda. Bu kritik seviyede fiyatın konsolide olması, bir trend dönüşümüne işaret edebilir veya bu destek kırılırsa daha fazla düşüşe neden olabilir. 26 EMA'nın destek olarak işlevini koruması, XRP yatırımcılarının bir sonraki hareketi anlamak için fiyat hareketlerini yakından izlemelerine neden oluyor.

XRP güncel ağ aktivitesi

Ödeme Hacmi: Aralık ayının başlarında XRP'nin işlem hacminde önemli bir artış yaşandı ancak bu durum giderek azaldı, bu da ağ aktivitesinde düşüş olduğunu gösteriyor.

Aktif Hesaplar: Benzersiz gönderici sayısı önemli ölçüde azalırken, bu durum perakende yatırımcı katılımının azaldığını ortaya koyuyor.

Yakılan Ücretler: İşlem ücretleri olarak yakılan XRP miktarı, ilk dalgalanma sırasında zirve yaptı ancak daha sonra stabil bir seviyeye ulaştı. Bu da azalan işlem aktivitesiyle paralellik gösteriyor.

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz

Eğer XRP, 26 EMA'nın üzerinde kalmayı başarırsa, bu durum alıcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret edebilir ve fiyatı ilk direnç seviyesi olan 2,40 dolara doğru itebilir. İşlem hacmindeki bir artış, toparlanmayı doğrulayabilir ve fiyatı 2,60 dolar veya üzerine çıkarabilecek bir ralliyi tetikleyebilir. Ayrıca, aktif hesaplar ve ödeme hacmindeki artış daha fazla alıcı çekebilir ve bu da yükseliş momentumunu güçlendirebilir.

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi?

Öte yandan, 26 EMA'nın altında bir kapanış, fiyatın 2,00 dolara kadar gerilemesine ve bu seviyede yeni bir destek testi yapmasına yol açabilir. Ağ aktivitesindeki sürekli düşüş, piyasa güvenini sarsabilir ve XRP'yi 1,90 dolar veya daha düşük seviyelere çekebilir. Eğer fiyat hareketi, artan işlem hacmi ile desteklenmezse, bu durum düşüş eğilimini güçlendiren bir işaret olabilir ve daha fazla satış baskısını beraberinde getirebilir.

XRP'nin performansı, 26 EMA seviyesini koruyup koruyamayacağı ve zincir üstü aktivitenin toparlanıp toparlanamayacağına bağlı. Mevcut metrikler temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Ancak, fiyatın 2,40 doların üzerine çıkması yükseliş hissiyatını yeniden canlandırabilir. Aksi takdirde, bu kritik desteğin kaybedilmesi, 2,00 dolar seviyesinin daha fazla odak noktası haline gelmesine neden olabilir. XRP şu anda hem yukarı hem de aşağı yönlü potansiyellerle bir yol ayrımında bulunuyor ve piyasa koşulları bu durumu şekillendirecek.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:17:06. #1.12#
SON DAKİKA: XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.