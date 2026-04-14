XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi

XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi
14.04.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

XRP Ledger (XRPL), Boundless sıfır bilgi kanıtı ağıyla entegre oldu. Entegrasyon, halka açık defterde kurumsal düzeyde gizlilik altyapısı getiriyor.

XRPL üzerinde bir ödeme artık geçerli, yeterli bakiyeye sahip ve düzenleyici kurallara uyumlu olarak doğrulanabiliyor. Gönderici, alıcı ve tutar bilgileri ise halka açık defterde görünmüyor. Boundless, bu yapıyı XRPL'de ilk kez hayata geçirdiğini açıkladı.

Halka açık Blockchain ağlarında işlem akışları, hazine pozisyonları ve karşı taraf ilişkileri varsayılan olarak herkesin görebildiği veriler arasında yer alıyor. Sınır ötesi ödeme gerçekleştiren bir banka ya da tezgâh üstü pozisyon yöneten bir fon için bu şeffaflık doğrudan rekabet riski anlamına geliyor.

Sıfır bilgi kanıtı teknolojisi bu sorunu farklı bir yoldan çözüyor. Bir taraf, karşı tarafa temel veriyi açıklamadan belirli bir bilginin doğruluğunu ispatlayabiliyor. Banka kredi onayı buna yakın bir örnek. Banka, müşterinin krediye uygun olduğunu teyit eder ama gelir, borç veya hesap bakiyesi gibi ayrıntıları karşı tarafla paylaşmaz.

550 MİLYON DOLARLIK EKOSİSTEM YATIRIMI

XRPL kurumsal kullanımda birçok katman-1 ağının önünde bulunuyor. Japonya'da SBI Holdings, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Zand Bank, İngiltere'de Archax ve ABD'de Guggenheim Treasury Services ağı aktif olarak kullanıyor. Ekosisteme şimdiye kadar 550 milyon doların üzerinde kaynak ayrıldı. Boundless entegrasyonu bu kurumsal kullanıcılara defterde daha önce var olmayan bir gizlilik katmanı getiriyor.

Google'ın bu ay yayımladığı kuantum bilişim makalesi büyük Blockchain ağlarının kriptografik altyapısını yeniden tartışmaya açtı. Sıfır bilgi kanıtları, kuantum tehdidi altındaki eliptik eğri kriptografisinden farklı matematiksel temellere dayanıyor. Mevcut sıfır bilgi kanıt sistemlerinin önemli bir bölümü kuantuma dayanıklı kabul ediliyor ya da kuantum sonrası yapılara geleneksel imza şemalarından daha hızlı yükseltilebiliyor. XRPL'nin bu altyapıyı şimdiden kurması, ağı uzun vadede daha dirençli bir kriptografik temele taşıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:48:00. #7.12#
SON DAKİKA: XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.