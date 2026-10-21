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Zcash büyük güncelleme için hazırlanıyor

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Zcash büyük güncelleme için hazırlanıyor
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Zcash geliştiricileri, işlem onaylarını hızlandıracak NU7 güncellemesi için yaklaşık 5 Kasım'ı hedefliyor. Ana ağda geçişi başlatacak blok üzerinde uzlaşılırken teknik hazırlıklar sürüyor. ZEC fiyatındaki yükseliş de güncelleme çalışmalarına eşlik ediyor.

Geliştirici Sean Bowe'un sunduğu öneri, geçişin 3 milyon 543 bin 405'inci blokta yapılmasını öngörüyor. Bowe, bu seviyenin teknik önerileri değerlendiren editörlerin toplantısında kararlaştırıldığını belirtti. İki geliştiricinin onay verdiği değişiklik henüz ana belgeye işlenmediği için takvim kesinleşmiş bir devreye alma tarihi olarak sunulmuyor.

BLOK SÜRESİ 25 SANİYEYE İNECEK

NU7'nin başlıca hedefi, blokların oluşturulması için öngörülen ortalama süreyi 75 saniyeden 25 saniyeye indirmek olacak. Böylece işlemlerin blok zincirine eklenmesini bekleyen kullanıcılar daha kısa sürede onay alabilecek. Bu süre her işlemin tam 25 saniyede sonuçlanacağı anlamına gelmiyor.

Güncelleme, işlem ücretlerinin dağılımında da değişiklik öngörüyor. Ücretlerin yüzde 60'ı dolaşımdan çıkarılarak ağın sürdürülebilirlik mekanizmasına aktarılacak. Bu mekanizmadan ileride yeniden çıkarılabilecek tutarlar, daha önce dolaşımdan alınan veya madencilerin talep etmediği varlıklara dayanacak. ZEC'in azami arz sınırı artırılmayacak.

Eski işlem yapısını kullananlar için de önemli bir değişiklik bulunuyor. NU7 devreye girdiğinde dördüncü sürüm işlemler geçersiz hale gelecek. Yalnızca bu sürümle kullanılabilen eski Sprout havuzunda kalan varlıklar harcanamayacak. Bu nedenle söz konusu varlıkların geçişten önce taşınması gerekecek.

ANA AĞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Zcash Foundation'ın Zebra yazılımı için yayımladığı takip kaydında, ana ağ geçişine yönelik 12 işten altısı tamamlanmış görünüyor. Kalan çalışmalar arasında ağ düğümlerinin eş zamanlı çalışmasını etkileyen sorunların giderilmesi, test kontrolleri ve geçiş hazırlıkları bulunuyor.

Yayımlanan ana dağıtım belgesinde aktivasyon bloğu henüz kesin değerle güncellenmedi. Geliştiricilerin öneriyi belgelere işlemesi ve uyumlu yazılımların hazırlanması, hedeflenen geçiş öncesindeki adımlar arasında yer alıyor. Mevcut durum, güncellemenin ana ağda çalışmaya başladığı anlamına gelmiyor. Yayım sırasında Zcash'in ZEC tokeni yaklaşık 1.296 dolardan işlem görüyor.

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