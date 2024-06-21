3iQ Solana ETP ile Kanada piyasalarına giriş yapıyor - Son Dakika
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Kripto

3iQ Solana ETP ile Kanada piyasalarına giriş yapıyor

3iQ Solana ETP ile Kanada piyasalarına giriş yapıyor

Kanada merkezli yatırım şirketi 3iQ, Solana (SOL) tabanlı bir borsada işlem gören ürün (ETP) için başvuruda bulundu. Başvuru onaylandığı takdirde, 'Solana Fonu' adı verilen bu ETP, Kanadalı yatırımcılara teknolojik detaylara girmeden SOL tokenlarına yatırım yapma fırsatı sunacak. Fon, düzenleyici kurumların onayı durumunda Toronto Borsası'nda 'QSOL' koduyla işlem görecek. Ancak fonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir tarih belirtilmedi.

21.06.2024 10:14
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Kanadalı yatırım şirketi 3iQ, kripto piyasalarında yeni bir adım atarak Solana (SOL) tabanlı bir borsada işlem gören ürün (ETP) için başvuruda bulundu. Eğer onaylanırsa, bu fon Kanadalı yatırımcılara teknolojik detaylara girmeden doğrudan SOL tokenlarına yatırım yapma imkânı sunacak.

Solana ETP Kanada Borsasında Yatırım Kolaylığı Sağlayacak

Kanada'nın önde gelen yatırım şirketlerinden 3iQ, ülkede bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, Solana Blockchain ağı üzerine kurulu bir borsada işlem gören ürün (ETP) için başvurusunu gerçekleştirdi.

Kısa bir süre önce paylaşılan bilgilere göre, "Solana Fonu" adı verilen bu yenilikçi ETP, Kanadalı yatırımcılara önemli bir fırsat sunacak. Yatırımcılar, karmaşık teknolojik süreçlere girmeden doğrudan SOL tokenlarına yatırım yapabilecekler.

Düzenleyici kurumlardan onay alması durumunda, Solana Fonu Toronto Borsası'nda "QSOL" koduyla işlem görecek. Ancak fonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz net bir tarih açıklanmadı.

3iQ'nun ürün yönetimi ve ticaret bölümünün başkan yardımcısı Greg Benhaim, konuyla ilgili açıklamasında "Dijital varlık yönetiminde öncü bir kuruluş olarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarımıza kripto para piyasasına sorunsuz bir giriş yapma imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, sektörün en iyileriyle iş birliği yaparak en yüksek standartlarda hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın kripto para dünyasına yaklaşımı, diğer ülkelere kıyasla daha açık görünüyor. Ülke, 2021 yılında Purpose Ether ETF ve CI Galaxy Ethereum ETF gibi Bitcoin ve Ethereum tabanlı fonları onaylayarak, bu alanda öncü bir rol üstlenmişti. Bu gelişme, ABD gibi büyük ekonomilerin benzer ürünlere izin vermesinden yıllar önce gerçekleşmişti.

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Son Dakika Kripto 3iQ Solana ETP ile Kanada piyasalarına giriş yapıyor - Son Dakika

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