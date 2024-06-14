Bitcoin madencisi Riot Platforms, Bitfarms hisselerini artırmaya devam ediyor

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Riot Platforms, kripto madenciliği alanında önemli bir atılım yaparak Bitfarms şirketinin hisselerini yüzde 14 oranına yükseltti. Şirketin bu stratejik hamlesi, 3,87 milyon dolar değerindeki yeni hisse alımıyla piyasalarda dikkatleri üzerine çekiyor.

Riot ve Bitfarms Arasındaki Güç Dinamikleri Değişiyor

Riot Platforms, rakibi Bitfarms şirketindeki hisselerini 3,87 milyon dolarlık yeni bir alımla güçlendirdi. Perşembe sabahı yapılan açıklamaya göre, Riot Platforms 1.432.063 adet Bitfarms hissesini ortalama 2,70 dolardan satın aldı. Bu stratejik hamleyle birlikte, Riot'un Bitfarms'taki toplam hisse sayısı 57,62 milyona ulaştı ve şirketteki payı yüzde 14'e yükseldi.

Analistler, Riot Platforms'un bu adımının, Bitfarms'ı devralma planlarının bir parçası olabileceğini düşünüyor. Nitekim, geçtiğimiz ay Riot, Bitfarms'a 950 milyon dolarlık bir satın alma teklifinde bulunmuş, ancak teklif Bitfarms yönetimi tarafından reddedilmişti. Riot Platforms CEO'su Jason Les, Bitfarms'ın kendisini korumak için aldığı önlemleri sert bir dille eleştirerek, özellikle düşük tetikleyicili bir zehir hapı stratejisine başvurmasının olağandışı olduğunu vurgulamıştı.

Bitfarms ise, potansiyel devralma girişimlerine karşı kendini korumak amacıyla, geçtiğimiz hafta başında bir zehir hapı planı açıklamıştı. Reuters'ın haberine göre, herhangi bir kuruluşun 20 Haziran ile 10 Eylül arasında Bitfarms hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını edinmesi durumunda, şirket hisseleri sulandıracak yeni paylar çıkaracak. 10 Eylül'den sonra ise, belirli koşullar altında gerçekleşecek bir devralma girişimi için bu eşik yüzde 20'ye çıkacak.

Riot Platforms, bir sonraki adımda Bitfarms hissedarlarını özel bir toplantıya davet etmeyi ve bu toplantıda yönetim kuruluna bağımsız direktörler önermeyi planlıyor. Diğer yandan, Bitfarms hisseleri, şirketin ABD'de kurmayı planladığı büyük ölçekli bir Bitcoin madencilik tesisinin 2025 yılına kadar hash oranını 35 EH/s'ye çıkaracağı haberleriyle bugün yüzde 15 değer kazandı.