Deutsche Bank destekli Taurus hizmetlerini Stellar ağına taşıdı

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Almanya merkezli bankacılık devi Deutsche Bank tarafından desteklenen Taurus, dijital varlık saklama ve ihraç hizmetlerini Stellar Blockchain ağına genişletti. Bu adım, bankaların ve ihraççıların Stellar ağı üzerinden tokenize varlıkları yönetmelerine ve düşük maliyetli, hızlı işlemler gerçekleştirmelerine imkân tanıyor.

Taurus Ve Stellar Cephesinden Önemli Ortaklık

İsviçreli fintech devi Taurus, dijital varlık dünyasında çığır açacak bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, Stellar Blockchain ağına entegre olarak, dijital varlık saklama ve ihraç hizmetlerini bu platform üzerinden sunmaya başladı. Bu önemli gelişme, Taurus'un "Taurus-PROTECT" ve "Taurus-CAPITAL" isimli çözümlerini kapsıyor ve bugünden itibaren aktif hale geliyor.

Stellar'ın sunduğu akıllı cüzdan özellikleri ve gelişmiş güvenlik protokolleri, bankalar ve varlık ihraççıları için yeni ufuklar açıyor. Bu sayede, hisse senetlerinden borçlanma araçlarına, yatırım fonlarından merkez bankası dijital paralarına (CBDC) kadar geniş bir yelpazede tokenizasyon imkânı doğuyor. Üstelik bu işlemler, düşük maliyetler ve yüksek hız avantajıyla gerçekleştirilebilecek.

Taurus'un bu stratejik kararının arkasında, Stellar'ın tokenizasyon konusundaki üstün yetenekleri yatıyor. Şirket halihazırda Ethereum ve Tezos gibi Blockchain ağlarında da hizmet veriyor ve toplamda 20'nin üzerinde Blockchain ağını destekliyor.

Bu hamle, finans devlerinin Stellar'a olan ilgisiyle de paralellik gösteriyor. Örneğin, Franklin Templeton'ın Amerikan Devlet Tahvili Fonu'nu Stellar ve Polygon ağlarında tokenize etmesi, sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Benzer şekilde WisdomTree ve Circle gibi şirketler de Stellar'ın potansiyelinden faydalanıyor.

Stellar Geliştirme Vakfı'ndan Roberto Durscki, Taurus ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekti. Durscki, "Bu ortaklık, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda ve düzenlenmiş finans kurumları tarafından benimsenmesinde kritik bir dönüm noktası." dedi.