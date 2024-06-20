Kenya Worldcoin soruşturmasıyla ilgili kararını verdi - Son Dakika
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Kripto

Kenya Worldcoin soruşturmasıyla ilgili kararını verdi

Kenya Worldcoin soruşturmasıyla ilgili kararını verdi

Kenya'da tartışmalı Worldcoin projesi hakkındaki soruşturma, Ulusal Polis Teşkilatı tarafından sonlandırıldı. OpenAI'ın kurucusu Sam Altman öncülüğünde hayata geçirilen Worldcoin, Kenya'daki hukuki engelleri aşmış oldu. 2023 yılında askıya alınan proje hakkında yürütülen soruşturma, Kenya Ulusal Polis Teşkilatı Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü (DCI) tarafından resmi olarak kapatıldı.

20.06.2024 15:28
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Kenya'da tartışmalara neden olan Worldcoin projesi ile ilgili soruşturma sona erdi. Ulusal Polis Teşkilatı, projeye yönelik tüm iddiaların objektif bir şekilde incelendiğini ve soruşturmanın kapatıldığını açıkladı.

Worldcoin Kenya'da Hukuki Engelleri Aştı

OpenAI'ın kurucusu Sam Altman öncülüğünde hayata geçirilen dijital kimlik ve kripto para projesi Worldcoin, Kenya'daki hukuki mücadelesinde önemli bir zafer elde etti. 2023 yılında askıya alınan proje hakkında yürütülen soruşturma, Kenya Ulusal Polis Teşkilatı Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü (DCI) tarafından resmen kapatıldı.

DCI, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Worldcoin avukatlarının Mayıs 2024'te soruşturmanın güncel durumuna ilişkin yaptığı başvuruyu değerlendirdiğini belirtti. Savcılık birimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, herhangi bir polis müdahalesi olmaksızın dosyanın kapatılmasına karar verildi.

Açıklamada, Kenya'daki Worldcoin faaliyetleriyle ilgili 2022 ve 2023 yıllarındaki iddiaların hızlı ve tarafsız bir şekilde incelendiği vurgulandı. Yapılan açıklamada özellikle, kişisel verilerin yasadışı bir şekilde toplanması ve aktarılması iddialarının titizlikle ele alındığı belirtildi.

Soruşturmanın sonlandırılmasının ardından Kenya polisi, Worldcoin'e ülkede ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli izin ve lisansları alması yönünde tavsiyelerde bulundu. Bu kapsamda, Veri Koruma Komisyonu ve Kenya İletişim Otoritesi ile koordinasyon içinde çalışılması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların kapsamlı bir incelemeden geçirilmesi ve yasal sözleşmelerin imzalanması önerildi.

Tools for Humanity'nin baş hukuk sorumlusu Thomas Scott, DCI tarafından yürütülen adil soruşturma sürecinden ve dosyanın kapatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konu hakkında yaptığı açıklamada Thomas Scott, "Bu bizim için bir son değil, aksine yeni bir başlangıç olacak. Kenya hükümeti ve ilgili kurumlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Yakın zamanda ülkede World ID kayıtlarını yeniden başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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