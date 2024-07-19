WazirX skandalıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
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Kripto Para

WazirX skandalıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor

WazirX skandalıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor

Hindistan merkezli WazirX kripto para borsası, 230 milyon dolarlık bir güvenlik ihlaline uğradı. Kuzey Kore destekli hacker grubu tarafından yapılan soygun sonucunda çalınan varlıkların çoğu Ethereum'a dönüştürüldü. Olayın ardından WazirX, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

19.07.2024 12:51
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Hindistan merkezli WazirX kripto para borsası, 230 milyon dolar değerinde bir güvenlik ihlaline uğradı. Saldırganlar tarafından çalınan varlıkları büyük oranda Ethereum'a dönüştürdü. Olay sonrasında WazirX, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Çalınan Fonlar Ethereum'a Dönüştürüldü

Hindistan merkezli popüler kripto para borsası WazirX'in güvenlik duvarları, Kuzey Kore destekli hacker grubu tarafından aşıldı ve sonuç olarak 230 milyon dolarlık devasa bir soygun gerçekleşti.

Olay sonrası yapılan ilk incelemelerde, saldırganın çaldığı varlıkların önemli bir bölümünü Ethereum'a (ETH) dönüştürdüğü ortaya çıktı. Blockchain dünyasının önde gelen analiz şirketlerinden Lookonchain'in paylaştığı verilere göre hacker 43.800 ETH değerinde varlık elde etti ve şu anda cüzdanında toplam 59.097 ETH bulunuyor.

Saldırı sonrasında ele geçirdiği kripto varlıklar bununla sınırlı değil. Cüzdanda ayrıca Dent, Chromia, Celer Network ve Frontier gibi farklı tokenlar da mevcut. Bu tokenların toplam değerinin yaklaşık 15 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Lookonchain'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise, hackerin daha önce hiç kullanılmamış bir Binance yatırma adresine 7,7 milyon dolarlık Dent token transfer etmiş olması. Bu hamle, saldırganın izini kaybettirme çabası olarak yorumlanıyor.

WazirX yönetimi, yaşanan bu büyük güvenlik ihlali karşısında hızla harekete geçti ve tüm para çekme işlemlerini durdurdu. Borsa yetkilileri, bu olağanüstü durumu "mücbir sebep" olarak nitelendirdi ve kullanıcılarından anlayış beklediklerini ifade etti.

Olayın ardından yapılan derinlemesine analizler, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hacker gruplarının olabileceğine işaret ediyor. Blockchain analiz firması Elliptic'in raporunda, saldırının izlerinin bu yönde olduğuna dair kanıtlar sunuluyor.

Saldırıda hedef alınan, Ethereum ağı üzerindeki bir çoklu imza cüzdanıydı. Hacker ya da hackerlar, aralarında Shiba Inu, Ethereum, Polygon ve son dönemin popüler meme kripto para birimi olan PePe'nin de bulunduğu 200'den fazla kripto varlığı ele geçirmeyi başardı.

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Son Dakika Kripto Para WazirX skandalıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

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